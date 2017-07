Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Napis na vratih stanovanja papeža Frančiška. Za povečavo klikni na sliko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi papež "ne jamra" - na vrata obesil znak "Prepovedano pritoževanje"

Napis mu je podaril italijanski psiholog

14. julij 2017 ob 14:11

Vatikan - MMC RTV SLO/Reuters

Papež Frančišek se je odločil brez besed odgovoriti tistim, ki se ves čas pritožujejo nad življenjem in svojimi težavami - na vrata svojega apartmaja je obesil napis: "Prepovedano pritoževanje."

Napis v italijanščini in v opazni kombinaciji rdeče in bele barve poudarja še znak za prepoved, spodaj pa po poročanju Reutersa z manjšimi črkami piše: "Kršilci so izpostavljeni sindromu, ki jim poudarja občutek, da so vedno žrtve, s čimer se jim zmanjšuje smisel za humor in sposobnost reševanja težav."

"Kazen za kršilce se podvoji, če se kršitev zgodi v navzočnosti otrok. Da iz sebe iztisnete največ, se osredotočite na svoj potencial in ne svoje omejitve," še piše na znaku. Na koncu pa: "Nehaj se pritoževati in naredi prve korake za boljše življenje."

Fotografijo napisa na vratih Frančiškovega stanovanja, ki je precej skromnejše od prebivališč njegovih predhodnikov, je najprej objavila spletna stran Vatican Insider, pristnost fotografije pa je pozneje za Reuters potrdil tudi odgovorni urednik omenjene spletne strani Andrea Tornielli, sicer tudi novinar in pisatelj, ki papeža dobro pozna.

Napis je papežu Frančišku pred kratkim podaril italijanski psiholog in avtor knjig za samopomoč Salvo Noe, papež pa mu je obljubil, da ga bo primerno izpostavil v svoji pisarni.

Cerarjeva neposrečena poteza

Kot je znano, se je predsednik slovenske vlade Miro Cerar za podobno potezo odločil pred dobrim letom in pol, ko je na tiskovno konferenco po seji vlade prinesel napis: "Slovenec sem. Ne jamram. Iščem rešitve." Poteza se sicer ni izkazala za najbolj uspešno, saj je več kot navdušenja požela posmeha.

T. K. B.