Tudi pivo ima svoj dan

Mednarodni dan piva praznujejo v 80 državah svetu

4. avgust 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubitelji piva prvi petek v avgustu praznujejo mednarodni dan te najbolj priljubljene alkoholne pijače na svetu.

Lokalno slavje v Santa Cruzu v Kaliforniji je v zadnjem desetletju preraslo v svetovno praznovanje. V Sloveniji, ki zaseda deveto mesto v Evropi po popitem pivu na prebivalca, smo ga na pobudo Združenja slovenskih pivovarn letos praznovali tretjič.

"Mednarodni dan piva daje priznanje in spoštovanje vsem ustvarjalcem piva in tistim, ki ga strežejo. Povezuje ljudi vsega sveta in je namenjen druženju ter praznovanju različnosti kultur, jezikov in tudi vrst piva. Mednarodni dan piva spodbuja tudi pivovarje, da obiščejo, preizkusijo in se poklonijo pivu svojih tekmecev. Običaj v svetu je, da se na ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva," so ob mednarodnem dnevu piva zapisali v Združenju slovenskih pivovarn.

Poznali so ga že v starem Egiptu

Pivo, ki ostaja najbolj priljubljena in razširjena alkoholna pijača na svetu, ima več tisočletij let staro in pestro zgodovino.

Varili so ga že v starem Egiptu, pri nas pa prve pisne dokaze o varjenju piva najdemo v dokumentih Noticia Bonorum de Lonca iz leta 1160. Prva znana večja pivovarna na naših tleh je ob koncu 13. stoletja delovala v Loškem gradu.

Največ piva spijejo Čehi

Slovenci smo še danes veliki ljubitelji piva, prebivalec Slovenije v povprečju popije skoraj 80 litrov piva na leto, s tem pa se med evropskimi državami po litrih popitega piva uvrščamo na deveto mesto.

Na prvem mestu je s 143 litri Češka, sledita pa ji Nemčija (104 litrov) in Avstrija (103 litri).

Prva fontana piva na svetu

Slovenija sicer spada med večje svetovne pridelovalke hmelja, že od konca 19. stoletja za središče hmeljarstva pri nas velja Žalec.

Tam so bogato pivovarsko zgodovino uspešno povezali s sedanjostjo, rezultat je prva fontana piva v Evropi. Zato ni čudno, da se ob mednarodnem dnevu pivu v Žalcu poklanjajo s festivalom Zeleno zlato, ki se bo končal danes.

VIDEO Svetovni dan piva

Sa. J.