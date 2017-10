Tudi Priscilla Presley zapušča Scientološko cerkev: "Dovolj je bilo."

Veliko obtožb, malo dokazov o dogajanju

22. oktober 2017 ob 12:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Priscilla Presley je še eno slavno ime, ki se je odločilo zapustiti Scientološko cerkev. "Dovolj je bilo, končala sem," je 72-letna vdova Elvisa Presleyja povedala, potem ko se umika po skoraj štirih desetletjih.

Priscilla se je Scientološki cerkvi, ki s svojim naukom dviga veliko prahu, pridružila po Elvisovi smrti leta 1977. Takrat je stopila v stik s hollywoodskim igralcem Johnom Travolto, poleg Toma Cruisa verjetno najbolj znanim pripadnikom omenjene Cerkve. "John jo je prepričal, naj se pridruži in upoštevala je njegov nasvet. Vse od takrat je bila njena članica, tudi hčer Liso Marie je vzgajala po naukih scientologov," je za Daily Mail povedal neki njen prijatelj.

Lisa Marie je Scientološko cerkev zapustila leta 2014 in takrat je bila Priscilla pred težko odločitvijo. "Zelo sta si blizu, tudi odločitev o tem, da zapustita Cerkev, je bila skupna družinska odločitev," je še dejal neimenovani vir. Lisa Marie je o vzrokih za odhod takrat dejala: "Počasi sem postajala vse bolj samodestruktivna. Vzeli so mi dušo, denar, vse." Predstavniki Cerkve so te obtožbe zavrnili.

Vse več odhodov

Scientološko cerkev, ki jo je leta 1955 ustanovil pisec znanstveno-fantastičnih romanov L. Ron Hubbard, že vrsto let spremljajo različni škandali. Cerkev sta zapustili obe nekdanji ženi Toma Cruisa, Nicole Kidman in Katie Holmes, poleg njiju pa tudi igralki Leah Remini in Demi Moore ter filmar Paul Haggis. Haggis je Cerkev označil za "zlobni kult" in dodal: "Vsi, ki so se odločili, da odidejo iz cerkve, so to naredili precej potiho, saj so vsi močno prestrašeni, kako bi se jim odločitev lahko maščevala."

Ob sprejemu morajo vsi člani skozi postopek "pregleda", med katerim morajo odgovarjati na zelo osebna vprašanja, tudi o spolni usmerjenosti, zato lahko člani s temi podatki nato izsiljujejo tiste, ki zagrozijo z izstopom. Nekateri so potarnali tudi, da jih Cerkev kaznuje, če ji ne izrekajo več zvestobe, na primer jih prisili v naporno delo, ima za zapornike ali jih načrtno drži stran od družine.

Tom Cruise je po drugi strani goreč zagovornik te vere, saj je že večkrat izjavil, da ga je scientologija "rešila". "Scientolog sem 30 let. Brez nje ne bi bil tu, kjer sem danes. Je čudovita vera. Izredno sem ponosen, da sem scientolog," je izjavil lani. Leta 2005 pa je dvignil veliko prahu, ko je kritiziral igralko Brooke Shields, ker je zaradi poporodne depresije jemala antidepresive. Dejal je, da so tovrstna zdravila "nevarna" - takšno je tudi mnenje cerkve. Cruisu je scientologijo sicer predstavila nekdanja žena Mimi Rogers, s katero je bil poročen od leta 1987 do leta 1990. Rogersova je medtem Cerkev že zapustila, Cruise pa je poleg vodje Cerkve Davida Miscavigeja postal njena osrednja figura.

V grobem gre pri tem verskem gibanju za prepričanje, da je človek nesmrtno bitje, čigar izkušnje se raztezajo prek njegove življenjske dobe na zemlji.

A. P. J.