Tudi Seat s sedemsedežnim športnim terencem

Seatov tretji športni terenec

25. marec 2017 ob 08:59

Barcelona - MMC RTV SLO

Seat bo leta 2018 predstavil večjega športnega terenca, ki bo lahko opremljen s petimi ali sedmimi sedeži. Pridružil se bo ateci in manjši aroni, ki bo prišla na trg v drugi polovici letošnjega leta.

Novega športnega terenca, ki še nima imena, je napovedal prvi mož Seata Luca de Meo na letni tiskovni konferenci. Napoved so pospremili z nekaj podobami novinca, ki se bo v ponudbi španske znamke uvrstil nad ateco, na voljo pa bo s petimi ali sedmimi sedeži. Izdali so še, da razvoj poteka v Barceloni, nastajal pa bo v Volkswagnovi tovarni v Wolfsburgu.

Med segmentoma C in D

Drugi pomembni podatek o modelu, ki bo imel ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju znamke, je uporaba platforme MQB A2. Slednjo v Volkswagnovem obratu v Wolfsburgu uporabljajo tudi za tiguana in s tem povečujejo sinergije v okviru koncerna. A glede na to, da bo lahko sprejel do sedem potnikov, bo novi Španec po zasnovi bolj podoben Škodinemu kodiaqu in se bo s 4,7 metra dolžine uvrščal med segmenta C in D.

De Meo je ob tem povedal, da bo novi model Seatu prinesel nove stranke, prispeval k večjemu ugledu znamke ter omogočil povečanje prihodkov. Oblikovali in razvili ga bodo v Barceloni, nastajal pa bo v Nemčiji. Proizvodnja v Wolfsburgu, v osrčju nemškega giganta, bo gotovo prispevala k utrditvi vezi med Seatom in Volkswagnom.

Čeprav ni še uradnih podatkov o motorni paleti, predvidevamo, da bo le-ta vključevala poznane bencinske motorje TSI in dizelske motorje TDI v kombinaciji z ročnim ali dvosklopčnim menjalnikom DSG ter s pogonom na sprednji ali na vsa štiri kolesa.

Martin Macarol