Tudi uslužbenec Bele hiše želi postati bosonogi prodajalec knjig na Maldivih

"Simbolično plačilo z izjemnimi dodatnimi ugodnostmi"

5. september 2018 ob 11:27

Malé - MMC RTV SLO

Tudi na Maldivih ponujajo "sanjsko službo" – neka prodajalna knjig išče bosega prodajalca, ki mu obljublja simbolično plačilo, a "neprimerljive dodatne ugodnosti". S prijavami so jih zasuli, prošnjo je oddal celo neki član Bele hiše.

Oglas za delo je na svetovnem spletu v sredini avgusta objavil Philip Blackwell – in kot pri vseh prejšnjih podobnih povabilih je bil odziv izjemen. Blackwell za tri mesece ponuja delo prodajalcu knjig s stojnico na mivki v razkošnem resortu Soneva Fushi, ki bo moral pisati tudi blog o svojih doživetjih v resortu na samotnem atolu Baa, ki ga pogosto obiščejo tudi slavni in premožni. Med njegove obveznosti spadajo tudi tečaji kreativnega pisanja za goste letovišča in pripovedovanje pravljic otrokom, piše Guardian.

Prijavilo se je več tisoč ljudi iz 40 držav, starih med 18 in 83 let, ki imajo zelo različne trenutne službe - bančništvo, deskanje, biologija, pesništvo, neki kandidat pa dela celo v oddelku za odnose z javnostmi v administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Služba kot dopust

"V preteklih dveh tednih se mi je zdelo, kot da stojim po slapom in name lije voda, toliko prošenj sem dobil. Verjetno gre za to, da mnogi ves čas na delovnem mestu sanjarijo o dopustu na morju pod vročim soncem, z našim oglasom pa so začutili priložnost, da si oddih spremenijo v službo," je dejal delodajalec. A izbranec bo dobil službo le za tri mesece, nato bo moral stojnico na razgreti mivki prepustiti drugemu srečnežu.

Blackwell z ekipo se je že zakopal v prijave in skupaj bodo izbrali 15 finalistov, ki jih bodo povabili na intervju. Odločitev bo sprejeta še ta mesec. "Izbrali bomo človeka z velikim potencialom, ne z dolgoletnimi izkušnjami s prodajo knjig," je dodal.

Za eno prenočitev v vili v resortu Soneva Fushi je treba odšteti od 2.000 do 26.000 dolarjev, izbranec pa bo živel v neposredni bližini letovišča.

A. P. J.