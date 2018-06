Tudi v času svetovnega prvenstva lahko Rusinje spijo s komer koli želijo

Izjavo ruske veljakinje je ostro obsodil tudi predsednik Vladimir Putin

15. junij 2018 ob 16:47

Moskva - MMC RTV SLO

Ruska veljakinja Tamara Pletnjova je nedavno izjavila, da Rusinje med svetovnim prvenstvom v nogometu ne bi smele spati z obiskovalci dogodka, saj bi se lahko na tak način v Rusiji povečalo število otrok drugih ras. Ruske oblasti menijo, da ta odločitev ostaja v ženskih rokah.

Za nogometne navdušence se z 21. svetovnim prvenstvom začenja najlepši čas v letu. Nogometni ples se začenja v gostiteljici turnirja – Rusiji. Državo bo nedvomno obiskalo veliko število ljudi z vseh koncev sveta.

70-letna Tamara Pletnjova, ki deluje v ruskem parlamentu, je na neki krajevni radijski postaji dejala: "Na svetovnem prvenstvu bi lahko mlade ženske spoznale moške iz drugih držav in zanosile. Upam, da do tega ne pride." Dodala je še, da bi Rusinje morale "rojevati ruske otroke" .

Svoje trditve je podkrepila s primerom iz leta 1980, ko je Rusija gostila olimpijske igre. Število otrok mešanega rodu je v letih po igrah namreč sunkovito naraslo, Pletnjova pa je izpostavila še, da lahko v prihajajočih letih pričakujejo, da bo velika večina novorojenih otrok odraščala brez očeta. Moški bodo otroke namreč le zaplodili, nato pa Rusinje zapustili.

Njena izjava je v popolnem nasprotju s prepričanji Fife, ki se s številnimi kampanjami že leta bori proti rasizmu. Nemudoma pa se je, prek svojega predstavnika za odnose z javnostmi Dmitrija Peskova, na sporno izjavo odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Peskov je dejal, da se ruske oblasti s prepričanji Pletnjove ne strinjajo in dodal, da lahko "Rusinje o svojih (spolnih) odnosih odločajo same, saj so najboljše ženske na svetu".

K. Ši.