Tudi v tretje se za Cheryl ni izšlo. Z Liamom sta se razšla.

Pevca imata skupaj sina Beara.

2. julij 2018 ob 09:45

London - MMC RTV SLO

Nekdanja članica skupine Girls Aloud in žirantka v šovu X Factor Cheryl in nekdanji član skupine One Direction Liam Payne sta se po dveh letih skupnega življenja razšla.

35-letna pevka in 24-letni pevec sta se razšla pred dvema tednoma, je poročal tabloidni portal The Sun. Razhod pa sta potrdila na družbenem omrežju Twitter, kjer sta zapisala, da sta sprejela težko odločitev in da sta žalostna ob razhodu. "Še vedno gojiva veliko ljubezni drug do drugega in do družine," sta zapisala.

Par ima skupaj sina Beara, ki se je rodil marca lani. Cheryl je zato poudarila v tvitu: "Bear nama pomeni ves svet in prosiva, da spoštujete njegovo zasebnost, ko midva iščeva pot iz vsega tega skupaj."

To je tretja odmevnejša propadla zveza pevke, ki se je rodila kot Cheryl Tweedy, leta 2016 pa je izrazila željo, da se v javnosti uveljavlja zgolj njeno ime in ne tudi priimek. Poročena je bila že dvakrat. Najprej je bila poročena z nekdanjim angleškim nogometnim reprezentantom Ashleyjem Colom, nato pa s francoskim gostincem Jean-Bernardom Fernandez-Versinijem.

Cheryl je britanska javnost spoznala, ko je leta 2002 tekmovala v glasbenem resničnostnem šovu Popstars: The Rivals. Plod oddaje je bila zasedba Girls Aloud (najbolj znana po singlu Sound of the Underground), kjer je eno izmed vlog prevzela Cheryl. Po razpadu skupine se je podala na samostojno pevsko pot in leta 2008 postala žirantka v šovu X Factor.

Usodni X Factor

Prav tam je spoznala fanta iz Wolverhamptona, ki se je kot 14-letnik prijavil na avdicijo na X Factor. Payne že tam ni skrival naklonjenosti do deset let starejše žirantke. Ko so se marca pojavile govorice, da je njuna zveza v težavah, je pevec poudaril, da je hvaležen, da Cheryl razume njegovo zapleteno življenje. "Občutek imam, da tega ne bi zmogel nihče drug." Ob tem pa je dodal, da gre pri odnosu v veliki meri za to, kar deluje zgolj za njiju in ne za to, kar ljudje mislijo, da bi moralo delovati.

K. K.