Tupacovo pismo Madonni: "Nikoli te nisem želel prizadeti"

Raper je priznal, da je mislil tudi na različno barvo kože

6. julij 2017 ob 21:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pismo, ki ga je raper Tupac Shakur pred 22 leti napisal Madonni, bo konec meseca postavljeno na dražbo. Tupac se je razpisal glede njunega razhoda in jo prosil, da se ponovno srečata.

V pismu, ki je bilo napisano 15. januarja 1995, se raper Madonni opraviči za konec njunega razmerja in prizna, da je imel v mislih tudi dejstvo, da sta različnih polti. Bal se je namreč, kako bo njuno zvezo sprejemala javnost.

V pismu je med drugim zapisal: "Če si ti videna s temnopoltim moškim, to na noben način ne vpliva na tvoj kariero – če že, te to kvečjemu kaže kot bolj odprto in svobodomiselno. Nasprotno pa jaz, vsaj glede na pretekle odzive, s takšnimi dejanji razočaram polovico ljudi, ki so me spravili sem, kjer sem. Nikoli te nisem želel prizadeti."

Tupac v pismu prizna tudi to, da ga je prizadel Madonnin intervju, kjer je omenila, da se je videvala z več raperji. "Te besede so me globoko prizadele, saj nisem vedel, da si bila še s kakšnim drugim raperjem. V trenutku bolečine sem udaril nazaj in branil moj ranjeni ego ter ob tem izrekel veliko stvari".

Shakur je želel preteklost pustiti za njima in nadaljeval: "Prosim, razumi moj položaj mladega moškega, ki ni imel predhodnih izkušenj druženja z izjemno znanim seks simbolom." Dodal je, da je od njunega razhoda "zrasel tako duhovno kot mentalno".

Pismo je Tupac zaključil s prošnjo, naj ga Madonna obišče, da bi se lahko pomenila na štiri oči. Shakur je umrl naslednje leto, 6 dni po tem, ko je bil ustreljen v Las Vegasu.

Par se je sicer spoznal marca 1993 na podelitvi nagrad Soul Train v Los Angelesu, skupaj pa naj bi bila do konca leta 1994.

M. Z.