Turista gola v rimski vodnjak. Salvini: "Italija ni njuna kopalnica!"

Skakanje v vodnjake prepovedano

22. avgust 2018 ob 10:47

Rim - MMC RTV SLO

Rimski policisti mrzlično iščejo angleško govoreča turista, ki sta onečastila vodnjak v središču mesta, ker sta se v njem okopala in še razgalila. Oglasil se je celo politični vrh.

Policija je poslala poziv vsem konzulatom v mestu, naj jim pomagajo pri identifikaciji dveh moških, ki sta se v torek v spodnjicah ohladila v vodnjaku, ki je del spomenika Altare della Patria (Oltar domovine), ki je poznan tudi pod imenom Spomenik Viktorju Emanuelu II. na osrednjem Beneškem trgu (Piazza Venezia).

Angleško govoreča moška sta se slekla do spodnjega perila, nato pa skočila vodo in se začela razigrano škropiti in potapljati. Ko se je nabrala množica radovednih mimoidočih, je eden slekel spodnjice in poziral pred telefoni in fotoaparati domačinov in drugih turistov.

Policija: "Nezaslišano"

Dogodek se je jima je zdel smešen, rimske oblasti pa za takšno početje nimajo posluha. Policija je zapisala, da je bilo početje turistov "nezaslišano" in da sta "resno kršila nacionalna čustva in spomin na padle vojake, katerim je spomenik posvečen". Vsakemu grozi kazen najmanj 400 evrov. Neki turistični vodič je njuno vodno zabavo snemal in zraven govoril: "To se bo zapisalo v zgodovino Rima. Mama mia, kakšen absurd!" Mladeniča sta se zabavala okoli deset minut, dokler niso posredovali policisti.

Oglasil se je celo italijanski politični vrh. Notranji minister Matteo Salvini je ob objavi fotografije turistov zapisal: "Vem, kako bi izobrazil ta dva idiota, če bi ju ujeli. Italija ni njuna kopalnica!"

To seveda ni prvi takšen incident v večnem mestu, prav nasprotno, še posebej so pogosti v poletnih vročih mesecih, čeprav je kopanje v vseh rimskih vodnjakih prepovedano. Nekateri v rimske vodnjake skačejo za zabavo, spet drugi pa skušajo posnemati znameniti prizor iz filma La Dolce Vita Federica Fellinija iz leta 1960, v katerem je igralka Anita Ekberg zagazila v znameniti rimski vodnjak Trevi.

A. P. J.