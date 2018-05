Turistov preveč, Amsterdam bo omejil pijančevanje na ladjicah

V nekaterih predelih bodo prepovedali oddajo sob

21. maj 2018 ob 18:23

Amsterdam - MMC RTV SLO, STA

V okviru novega načrta za uravnoteženje vpliva turizma je koalicija štirih strank v mestnem svetu sklenila, da bo omejila priljubljene turistične dejavnosti, kot so ture s pivskimi kolesi in pijančevanje na ladjicah, zvišala turistično takso na sedem odstotkov ter omejila število hotelskih sob. V nekaterih predelih mesta nameravajo popolnoma prepovedati začasno oddajo sob.

"Turizem je del mednarodne kulture Amsterdama, ki jo moramo še naprej ceniti," piše v načrtu, ki ga povzema AFP. A v njem opozorijo, da številne četrti trpijo zaradi "motenja, gneče in smeti". Mesto mora ostati še naprej primerno za življenje in delo, turizem pa je na drugem mestu, so dodali.

Mestni svet je že januarja sporočil, da bodo prihodnje leto uvedli 30-dnevno omejitev oddajanja zasebnih domov in stanovanj prek spletnih strani, kot je Airbnb.