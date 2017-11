Uber za projekt letečih taksijev združil moči z Naso

Javni prevoz prihodnosti

11. november 2017 ob 08:50

San Francisco/Washington - MMC RTV SLO

Uber, ki se spoprijema s številnimi težavami v zvezi storitvami na kopnem, išče nova področja, kjer še ni neusmiljenih tekmecev. Zato s polno paro razvija projekt letečih taksijev, ki jih v sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo Nasa napoveduje že za leto 2020.

V sklopu velikopoteznega projekta z imenom Uber Elevate bo Nasa sodelovala pri izdelavi letal za navpično vzletanje in pristajanje VTOL (Vertivcal takeoff and landing aircraft) ter razvoju programske opreme za letalski promet pri majhnih višinah (Unmanned Aircraft System Traffic Management).

V zrak z elektriko

Leteče taksije bo poganjala elektrika, kar pomeni, da bodo razmeroma tihi in prijazni do okolja. Šlo bo za brezpilotnike, ki jih bo upravljal izpopolnjen sistem za avtonomno letenje, pri čemer jih bodo za zagotavljanje varnosti v začetni fazi upravljali ljudje. Novodobna letala naj bi dosegala hitrost 320 kilometrov na uro. Za zdaj še ni znano, kakšen bo njihov doseg, pri čemer naj bi lta zadostoval za prelet megalopolisov, kot je Los Angeles. To bo omogočilo izogibanje zasičenim prometnicam ter veliko hitrejše premike. Za pot, ki jo je po cesti mogoče prevoziti v 90 minutah, naj bi bilo potrebnih le 30 minut.

S strehe na streho

Storitev bo, seveda, potrebovala vzletne in pristajalne točke. Zato je Uber že sklenil dogovor z nepremičninskim podjetjem Sandstone Properties, ki ima v Los Angelesu v lasti številne nebotičnike, s katerih bodo leteči taksiji vzletali in na katere bodo pristajali. Za zagotovitev čim večjega števila “Skyportov” bodo v prihodnje sklenili dogovore tudi z drugimi podjetji.

Sisteme za javni prevoz z letečimi vozili poleg Uberja razvijajo tudi druga podjetja. Tu velja omeniti Zee.Aero s sedežem v Silicijevi dolini, ki ga je ustanovil soustanovitelj Googla, Larry Page, nemški Velocopter, ki je v Dubaju že preizkusil svoj električni prepilotni leteči taksi z dosegom približno 50 kilometrov, ter Pop.Up, Italdesignov električni avtomobil, ki s pomočjo Airbusovega letalnika lahko pride na cilj tudi po zraku.

Martin Macarol