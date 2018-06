Učenje vožnje avtomobila v simulatorju

Podatki pomembni za povečanje varnosti v prometu

24. junij 2018 ob 06:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vožnja avtomobila je dnevna rutina, zato se ne zavedamo, kako kompleksna je lahko. Čeprav velikokrat menimo, da smo pozorni in da znamo voziti, se nam na cesti lahko zgodi kaj nepredvidljivega.

To so spoznali tudi obiskovalci digitalnega simulatorja vožnje, kamor smo povabili bralce in gledalce Avtomobilnosti.

"Možnost spoznavanja našega vedenja in odzivanja na številne nepredvidljive situacije v kontroliranem okolju simulatorja je pomembna dodana vrednost za naše voznike," pravi vodja oddelka za inovacije pri Zavarovalnici Triglav Sebastjan Nograšek, ki pravi, da podatke, ki jih pridobijo s simulatorjem, zberejo in analizirajo, ti pa so jim odlično vodilo pri iskanju načinov, kako nagovarjati različne skupine voznikov in kako se lotevati akcij, s katerimi želijo pri zavarovalnici povečati varnost v cestnem prometu.

Simulator varne vožnje lahko posnema resnično vozilo in resnično cestno okolje, zmožen pa je uprizoriti različne nevarnosti v prometu. Razvit je celo do te mere, da lahko hkrati prepoznava in zbira podatke o vozniku, kot je srčni utrip, odzivnost mišic, analizira premikanje oči voznika. Pri zavarovalnici simulator vseskozi nadgrajujejo in širijo njegovo uporabnost. Za zdaj je v prvi vrsti namenjen mladim voznikom, po besedah Nograška pa je cilj z njim širiti znanje in zavedanje vseh ciljnih skupin. Simulator v centru Triglav LAB namreč omogoča preverjanje dejavnikov, za katere še ne vemo, kako vplivajo na varno vožnjo.

Bralci MMC-ja poskusni zajčki

In tu nastopi naša vloga, vloga ekipe Avtomobilnosti, da si izmislimo zanimive cestne dogodke in okoliščine ter vloga vas, uporabnikov MMC-ja, da kot udeleženci, naši asistenti, pri naših poskusih tudi pomagate. V preteklih dveh mesecih smo tako na našem virtualnem cestnem poligonu skupaj spregledali že 112 otrok, ki so skočili iz avtobusa. 69 motoristom smo končali kariero, če ne celo življenje, ko so se nagnili na naš vozni pas, 72-krat smo spregledali žogo, mnogokrat gledali v napačno smer, se pozabili pripeti ...

Seveda so bile vse te nesreče usodne samo za piksle in megabajte, zato vas bomo v to varno okolje še povabili in uzaveščali kritične vozniške trenutke.

Med poletnimi počitnicami boste za urnik teh poskusov izvedeli na naših spletnih kanalih, na MMC-ju, Facebooku in Instagramu. Na prvi tematsko usmerjeni poskus pa vas vabimo že kar zdaj. Tokrat bomo izmerili škodljivost japonk, torej poletnih natikačev, s katerimi tako radi vozimo v vročih dneh.

G. P., Avtomobilnost