Učinek Garetha Southgata: Telovniki po Otoku razprodani

10. julij 2018 ob 13:14

Moskva - MMC RTV SLO

Selektor angleške nogometne reprezentance je zaradi sloga oblačenja sprožil pravo evforijo po Veliki Britaniji, kjer podjetju Marks & Spencer zaradi tako velikega povpraševanja zmanjkuje telovnikov.

Telovnik je postal kultni kos oblačila, ki ga Britanci povezujejo s potjo angleške reprezentance v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji. Po nenadnem porastu prodaje imajo zdaj pri podjetju Marks & Spencer zaradi tako velikega povpraševanja težave z zalogo.

Vsi si namreč želijo svoj kos oblačila, kot ga ima Southgate, še pred polfinalno tekmo, kjer se bosta za vstopnico v finale pomerili reprezentanci Anglije in Hrvaške. "Učinek Garetha Southgata" pa je presegel meje Otoka, saj si tega kosa oblačila želijo tudi tujci. Tako je tudi ruska veja verige Marks & Spencer že razprodala večino kosov tega telovnika.

"Videl sem ga na tekmi Anglija - Kolumbija in si mislil, da je videti zares dobro," je pojasnil 25-letni Rus Ivan Novikov, ki si je zaradi Southgata tudi sam kupil telovnik. "Sploh ne vem, kako je gospodu ime, a prepričan sem, da bo telovnik postal obvezen modni dodatek za rusko mlajšo generacijo," še poroča The Telegraph.

Na spletni strani podjetja so telovniki razprodani v vseh velikostih, ostajata zgolj še XXL in XXXL. "Dvomim, da mi takšen videz lahko uspe v velikosti XL," je na družbenem omrežju zapisal Joshua Grills, dodal pa fotografijo Southgata z ene izmed tekem. Na to so se iz Marks & Spencerja odzvali, da jim je nekaj velikosti že uspelo ponovno založiti. "Upamo, da najdete svojo."

V izjavi pa so pojasnili, da videz angleškega selektorja resnično deluje pri njihovih kupcih, saj se je po njegovi zaslugi prodaja podvojila. "Sicer pa imamo na zalogi toliko različnih slogov in modelov telovnikov, da bo vsak lahko našel nekaj svojega in sodeloval v telovniški sredi."

V Veliki Britaniji naj bi namreč več tisoč pisarniških delavcev sodelovalo v "telovniški sredi", v sklopu katere imajo namen zbirati denar v dobrodelne namene.

