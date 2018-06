Ugibanj je konec, novi album skupine Interpol bo izšel avgusta

Šesti studijski album

10. junij 2018 ob 14:33

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, STA

Newyorška zasedba Interpol je v četrtek v Mehiki razkrila, da bo njihov šesti studijski album, naslovljen Marauder, izšel 24. avgusta.

Zasedba Interpol, ki je znana po temačnem, a energičnem postpanku, je svoj zadnji album izdala leta 2014. Tokratni album, ki bo izšel konec avgusta, so posneli v New Yorku s producentom Davom Fridmannom, ki je v preteklosti sodeloval s škotskimi rokerji Mogwai in psihedeličnimi Flaming Lips in MGMT.

Album je nastal v času turneje ob 15. obletnici izida prvenca Turn On The Bright Lights. Bobnar Sam Fogarino pa je povedal, da so se potrudili, da na album prenesejo energijo s turneje.

Pojasnil je, da so album posneli, kot da igrajo v živo, saj niso posebej posneli glasbil ali delov skladb. "Zaradi tega je album slišati precej surovo," je poudaril in dodal, da so sami sebe vklenili v lisice, ker se niso zanašali na digitalno tehnologijo.

Gostil jih bo zagrebški INmusic

Hkrati z napovedjo albuma so razkrili tudi poletne in jesenske datume koncertov. Junija in julija bodo nastopali na stari celini, nato se bodo odpravili čez lužo, po koncertu na Japonskem pa bodo novembra še tri koncerte odigrali v Evropi. Turnejo bodo po poročanju Rolling Stona sklenili februarja prihodnje leto z velikim koncertom v newyorškem Madison Square Gardnu.

Dva koncerta bo skupina, ki je v preteklosti že nastopila v Sloveniji, imela tudi v naši bližini, 25. junija na Dunaju, v Zagrebu pa bodo 27. junija nastopili v okviru festivala INmusic.

Interpol je pomembno zaznamoval zvok preteklega desetletja in velja za eno največjih skupin, ki so v 21. stoletju v New Yorku oživile postpank. Zaradi temnega zvoka kitar in težkih basov pa jo številni primerjajo s kultnimi Joy Division.

Spodaj lahko prisluhnite singlu s prihajajočega albuma.

Sa. J.