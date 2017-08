Ukradli zmagovalni motor svetovnega prvenstva, ekipa prosi za pomoč

Motocikel je bil razstavljen v vhodnem prostoru

16. avgust 2017 ob 18:54

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Svetovni prvak v motociklizmu v razredu moto2 iz leta 2014 Španec Tito Rabat je ostal brez motocikla, s katerim si je priboril lovoriko.

Ekipa Marc VDS je sporočila, da je motocikel izginil v Belgiji. Motor so iz prostorov v kraju Gosselies blizu Charleroija, kjer ima ekipa sedež, ukradli danes zgodaj zjutraj.

Motor je bil razstavljen v vhodnem prostoru podjetja, da so se lahko obiskovalci in navijači ob njem slikali. Posnetki varnostnih kamer so razkrili, da so zjutraj v prostor vdrli štirje zamaskirani neznanci in motor strpali v bel kombi, za katerega se je pozneje izkazalo, da je bil prav tako ukraden.

Rabat in ekipa prosijo za pomoč

"Pomagajte, da dobimo motor spet nazaj. Veliko nam pomeni, tako meni osebno kot ekipi. Če kaj veste, nas obvestite," je Rabat na Twitterju prosil vse, ki bi karkoli vedeli o tem, kje je njegov motocikel zdaj.

Tudi na spletni strani moštva so objavili več fotografij motocikla v barvah ekipe iz leta 2014 in z Rabatovo številko 53 ter zaprosili za pomoč pri iskanju.

Tito Rabat’s 2014 championship winning Moto2 bike stolen in Belgium - https://t.co/DifYJ3Gwrk pic.twitter.com/jT5wm5fgMo — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) August 16, 2017

The theft of Tito Rabat’s 2014 championship winning Moto2 bike was carried out by 4 people and CCTV footage has been given to the Police. pic.twitter.com/j4DpfRk0VX — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) August 16, 2017

Help us to get back a meaningful bike for both the team and me. If someone can provide any information please contact with the team. Thanks! https://t.co/XyRL9ZIXea — Tito Rabat (@TitoRabat) August 16, 2017

T. H.