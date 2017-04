Ukrajina vztraja pri izključitvi Rusije, EBU grozi s povračilnimi ukrepi

Ruska televizija nastop prek satelita zavrnila

4. april 2017 ob 20:44

Kijev - MMC RTV SLO/Reuters

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko vztraja pri odločitvi Kijeva, da ruski predstavnici prepove nastop na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub grožnjam organizatorjev, da bodo Ukrajino izključili iz prihodnjih izborov za pesem Evrope.



Odnosi med Ukrajino in Rusijo so, milo rečeno, napeti vse od ruske priključitve polotoka Krim leta 2014 in separatističnih trenj v pokrajini Donbas na vzhodu Ukrajine. Sovražnost med državama se je prelila tudi na evrovizijski oder, ko je lani na Evroviziji slavila ukrajinska predstavnica Džamala s pesmijo o Stalinovi množični deportaciji etničnih Tatarov s Krima med drugo svetovno vojno.

Ukrajina, ki kot lanska zmagovalka gosti tekmovanje letos, je prepovedala vstop v državo 27-letni ruski pevki Juliji Samojlovi, ker je ta obiskala Krim in tam tudi nastopila brez dovoljenja Ukrajine. Rusija meni, da je poteza Ukrajine vrgla temno senco na dogodek, medtem ko so organizatorji Evrovizije ukrajinskemu premierju Volodimirju Grojsmanu v pismu, ki je pricurljal v medije, zagrozili z izključitvijo Ukrajine s prihodnjih tekmovanj.

Spor EBU - Ukrajina

Porošenko je novinarjem v Rigi danes ponovil, da se je Rusija z izbiro svoje predstavnice odločila načrtno provocirati. "Ukrajinske oblasti niso nasedle tej provokaciji," je dejal. "Dosledno ukrepamo proti vsakomur, ki krši ukrajinsko zakonodajo."

Evropska radiodifuzna unija (EBU) je Rusiji ponudila kompromisno rešitev, da bi Samojlova na Evroviziji maja v Kijevu nastopila v živo prek satelitske povezave, kar pa je ruska televizija zavrnila.

Ukrajinska državna televizija je EBU zdaj pozvala, naj spoštuje ukrajinsko suverenost in umakne svojo grožnjo, da bo Ukrajino izključila s prihodnjih tekmovanj. V izjavi, objavljeni na svoji spletni strani, ukrajinska televizija poziva EBU, naj je ne uporabi kot "orodje krepečih zunanjepolitičnih manipulacij".



V Ukrajini pričakujejo, da si bo finale 13. maja v živo ogledalo od 12.000 do 14.000 gledalcev, več milijonov gledalcev pa bo Evrovizijo spremljalo prek malih zaslonov. Kijev sicer Evrovizijo gosti drugič (prvič jo je leta 2005).

