Ukrajina zaradi ruskega potnega lista Stevenu Seagalu prepovedala vstop v državo

Igralca označili za varnostno grožnjo

6. maj 2017 ob 11:04

Kijev - MMC RTV SLO

Ukrajinske oblasti so ameriškemu zvezdniku akcijskih filmov Stevenu Seagalu za pet let prepovedale vstop v državo, češ da predstavlja grožnjo nacionalni varnosti.

Varnostna služba Ukrajine je svojo odločitev sporočila kar v pismu, objavljenem na novičarski spletni strani Apostrophe, v njem pa razložila, da tak ukrep sprejmejo, ko posameznik "zagreši družbeno nevarna dejanja, ki so v nasprotju z interesi ohranjanja varnosti Ukrajine".

Katera "družbeno nevarna dejanja" naj bi 65-letni igralec zagrešil, sicer ni znano - razen tega, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin novembra lani podelil rusko državljanstvo in dejal, da "upa, da se bo njun osebni odnos nadaljeval".

Rusija in Ukrajina sta v zadnjih treh letih na bojni nogi zaradi dejavnosti proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine in ruske priključitve Krima leta 2014.

Ima tudi srbski potni list

Seagal, zvezdnik filmov Oblegani in Aljaska v plamenih, ne skriva svoje ljubezni do Rusije in Vzhoda na splošno - tako ga je lani v Belorusiji gostil Aleksander Lukašenko, znan kot "zadnji evropski diktator", v Kirgiziji je sodeloval na nomadskih igrah, bil je na obisku pri razvpitem čečenskem voditelju Razmanu Kadirovu, v Črni gori je odprl šolo borilnih veščin, po vrsti obiskov v Srbiji pa je lani prejel tudi srbsko državljanstvo. Med državami, v katerih se je ustavil s svojo bluzovsko skupino, pa je bila leta 2014 tudi Slovenija.

Je tudi goreč podpornik Putina in ruske priključitve Krima, kjer je tudi nastopil s svojo glasbeno skupino, zaradi česar se je zameril ukrajinskim oblastem. Leta 2015 so ga tako uvrstili na črni seznam tujih kulturnikov, ki "izražajo podporo kršenju ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine". Na seznamu so med drugimi tudi francoski igralec z ruskim potnim listom Gérard Depardieu, vrsta ruskih izvajalcev in več kot sto ruskih filmov.

Spor se je razširil tudi na Evrovizijo

Rusko-ukrajinski spor je posegel tudi na tekmovanje za Pesem Evrovizije, ko je letošnja gostiteljica Ukrajina ruski predstavnici Juliji Samojlovi prepovedala vstop v državo in s tem nastop na tekmovanju, ker je leta 2015 nastopila na Krimu.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je odločitev Kijeva obžalovala, Moskvi pa dala kompromisno ponudbo, da 13. maja nastopi v živo prek satelitske povezave. Rusija je ponudbo zavrnila, Samojlova pa naj bi zdaj na večer Evrovizije znova nastopila na Krimu.

Kijev si je mesto gostitelja prislužil z lansko zmago Džamale, ukrajinske predstavnice, katere oče je predstavnik islamske manjšine Tatarov na Krimu. Džamala je slavila s pesmijo 1944 o Stalinovi deportaciji krimskih Tatarov, kar je Rusija označila za provokacijo.

K. S.