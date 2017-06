Ukrajini zaradi evrovizijskega spora grozi visoka kazen

Kazen naj bi znašala 200 tisoč evrov

30. junij 2017 ob 09:58

Kijev - MMC RTV SLO/Reuters

Ukrajini zaradi slabe organizacije letošnjega izbora za pesem Evrovizije ter odločitve, da ruskim predstavnikom prepove vstop v Ukrajino, grozi visoka kazen, so sporočili iz EBU-ja.

Čeprav je Ukrajincem letošnji izbor uspelo izpeljati, pa ga je že pred samim začetkom na nek način zasenčil incident z Rusijo - njihova predstavnica Julija Samojlova namreč ni smela stopiti na evrovizijski oder, saj je v preteklosti nastopala na Krimu.

"Zaradi tega je bila pozornost preusmerjena iz samega izbora in to je ogrozilo ugled Evrovizije," so predstavniki EBU-ja zapisali v izjavi. "Odbor predlaga, da bi morali organizatorji letošnjega tekmovanja plačati kazen, ki je v skladu s pravili izbora," so dodali, pri tem pa točnega zneska kazni niso navedli. Poleg tega poudarjajo tudi, da je zaradi slabe organizacije prihajalo do prevelikih zamud, za kar mora Ukrajina prevzeti odgovornost.

Predstavnik ukrajinske javne radiotelevizije (UA:PBC) je pojasnil, da naj bi kazen znašala 200 tisoč evrov ter da se bodo na odločitev EBU-ja pritožili. "Odločitve, da ruska predstavnica ne sme stopiti na evrovizijski oder, nismo sprejeli mi, a se zavedamo, da tudi vlada in varnostna služba ne bosta želeli prevzeti odgovornosti," je za Reuters dejal direktor Zurab Alasania.

Naslednje leto bo izbor za pesem Evrovizije potekal na Portugalskem. Pesem Amar Pelos Dois je v Kijevu prepričala tako strokovne žirije kot gledalce po celi Evropi ter 27-letnemu Salvadorju Sobralu in Portugalski prinesla prvo evrovizijsko zmago.

P. B.