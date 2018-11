Ulična izmenjava v Celju – rabljena oblačila za tiste, ki jih potrebujejo

Akcija, ki navdušuje Celjane

22. november 2018 ob 18:02

Celje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V naših omarah se pogosto skrivajo oblačila, ki jih ne potrebujemo več, mnogim pa bi nadvse koristila. Zato se je Celjan Peter Verblač odločil za akcijo ulične izmenjave rabljene garderobe.

Ljudje s stojala lahko vzamejo oblačila, ki jih želijo ali potrebujejo, in na stojalo prinesejo tista, ki jih ne nosijo več. Ker je akcija med Celjani lepo zaživela, pobudnik že razmišlja o širitvi.

Prvo stojalo z rabljenimi oblačili je Peter Verblač pred tednom dni postavil v Novi vasi. Ker je videl, kako hitro so oblačila pohajala in prihajala, je dopoldne v središču Celja postavil novo stojalo.

"Primarno je namenjen nekomu, ki to potrebuje, ne bom rekel socialno šibkejšim, ampak vsem, tudi tistim, ki imajo slabše dohodke, ki so brez službe, pa tudi nekomu, ki gre skozi mesto pa mu je hladno, in se obleče," je povedal pobudnik akcije Iz omare na ulico.

Bunde, čevlji, srajce, oblačila za odrasle in otroke ... lahko jih prinesete ali odnesete kadar koli, tudi ponoči, največ povpraševanja je po otroških stvareh, vedno primanjkuje tudi moške garderobe.

Vesel, a obenem presenečen, da je ulična izmenjava oblačil med Celjani tako dobro zaživela, Peter že načrtuje dve novi lokaciji, in sicer bo stojala postavil še na Hudinji in Lavi, razmišlja pa tudi, da bi v decembru akcijo nadgradil z izmenjavo igrač.

VIDEO Iz omare na ulico

D. S., Barbara Štor, TV Slovenija