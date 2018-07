Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V preizkusnem obdobju, ki se je začelo ta konec tedna, bo kreditne kartice sprejemalo 15 uličnih glasbenikov. Foto: BoBo Dodaj v

Ulični glasbeniki: Ni problema, če nimate kovancev, sprejmemo tudi kreditno kartico

Sprva bo tak način plačevanja ponujalo 15 glasbenikov

28. julij 2018 ob 19:23

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Se kdaj znajdete v položaju, ko bi želeli z evrom ali dvema nagraditi uličnega glasbenika, pa imate prazne žepe? V Melbournu to po novem ni več težava, saj so se tamkajšnji ulični glasbeniki odločili, da lahko za glasbene užitke plačate tudi s kreditno kartico.

Treba je iti v korak s časom, so sklenili glasbeniki in se odločili, da se bodo približali ljudem, ki pri sebi nimajo gotovine. Njihovo igranje je tako odslej mogoče nagraditi tudi s plačilom s kreditno kartico. V preizkusnem obdobju, ki se je začelo ta konec tedna, bo kreditne kartice sprejemalo 15 uličnih glasbenikov.

Umetniki so opremljeni s prenosnimi terminali, tako da mimoidoči, ki jim je njihova glasba všeč, s kreditno kartico prispevajo od dva do pet avstralskih dolarjev (od 1,26 do 3,17 evra), po želji lahko tudi več. Seveda pa bodo glasbeniki v svoje klobuke in škatle še naprej sprejemali tudi kovance.

D. S.