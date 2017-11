Ultrahitre polnilnice kmalu tudi pri nas

Shell in Ionity

29. november 2017 ob 08:29

München - MMC RTV SLO

Podjetju, ki so ga ustanovili Evropski avtomobilski proizvajalci in bo v Evropi postavilo mrežo ultrahitrih polnilnic, se je pridružil še naftni velikan Shell.

Pred časom smo poročali, bo podjetje Ionity, ki so ga ustanovili avtomobilski proizvajalci BMW, Daimler, Ford in skupina Volkswagen, v prihodnjih letih ob glavnih evropskih prometnicah postavilo mrežo izjemno hitrih polnilnih postaj High Power Charging (HPC).

Prvih 20 polnilnic DC bodo v sodelovanju s ponudniki Tank & Rast, Circle K in OMV v Avstriji, Nemčiji in na Norveškem postavili že letos. Omenjenim ponudnikom pa se je zdaj pridružil še naftni velikan Shell, ki bo omogočil postavitev polnilnic na 80 različnih točkah na stari celini leta 2019. Shell je ob tem v sporočilu za javnost navdel, da bo polnjenje avtomobilov na polnilnicah z zmogljivostjo 350 kilovatov trajalo le od pet do osem minut.

Tudi v Sloveniji

Shell bo prvih 80 polnilnic postavil v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem, v Avstriji, na slovaškem, na Poljskem ter v Sloveniji. Postavitvi omenjenih postaj bo sledila gradnja dodatnih 20 tovrstnih polnilnic v Nemčji.

Mreža postaj za polnjenje električnih vozil naj bi do leta 2020 štela 400 ultrahitrih polnilnic, ki bodo med seboj oddaljene največ 120 kilometrov. Temeljile bodo na standardu Combined Charging System (CCS), ki vključuje priključek Combo2 in je združljiv z večino obstoječih in prihajajočih električnih modelov.

Martin Macarol