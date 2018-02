Uma Thurman le razkrila: Weinstein je napadel tudi njo

Z nekdanjim producentom je sodelovala pri več filmih

3. februar 2018 ob 19:05

New York

Ob začetku škandala Weinstein je ostala redkobesedna. 47-letna Uma Thurman je novembra o producentu Harveyju Weinsteinu dejala, da si ne zasluži niti krogle. Zdaj pa je le razkrila, da je bila tudi sama ena izmed njegovih žrtev.

47-letna igralka je pred meseci objavo sklenila z besedami: "Spremljajte me še naprej." Svojo zgodbo je povedala za časopis New York Times, kjer je razkrila, da jo je Weinstein spolno nadlegoval kmalu po premieri ikoničnega filma Pulp Fiction leta 1994, ki ga je režiral Quentin Tarantino, v londonskem hotelu Savoy. "Prišlo je nepričakovano. Porinil me je na tla. Poskusil se mi je vsiliti. Poskusil se je razgaliti. Počel je vse mogoče neprijetne stvari. Toda ni se dejansko spravil k stvari in me posilil. V tistem trenutku postaneš kot žival, ki se poskuša izmuzniti, kot kuščar. Trudila sem se, da se na vse mogoče načine spravim nazaj na stare tire. Moje tire. Ne njegove," je priznala v pogovoru Thurmanova.

Takoj naslednji dan ji je Weinstein poslal rože in sporočilo, v katerem je pisalo, da ima "dobre instinkte". Kmalu za tem so v stik z njo stopili njeni asistenti, ki so se z njo pogovarjali o nadaljnjih projektih. Nov incident je sledil po srečanju z Weinsteinom v enem izmed hotelov v Parizu. Na poslovnem sestanku v njegovi sobi je bil Weinstein oblečen zgolj v kopalni plašč. Pogovor pa je tekel o scenariju. Med pogovorom jo je peljal v solarij, toda ko ga je vprašala, zakaj, je postal "zmeden" in odšel iz sobe. Thurmanova je bila vse do srečanja v pariški hotelski sobi dobra prijateljica z njegovo ženo Eve Chilton. O Weinsteinu pa si je izoblikovala sliko profesionalnega "prvaka", ki se je z njo pogovarjal ure in ure o delu.

Po tem, kar je igralka opisala kot "napad" v Londonu, se je z Weinsteinom dogovorila za sestanek v baru hotela Savoy, da se pogovorita o incidentu. Asistenti so vztrajali, da se mu pridruži v sobi, kjer mu je zagrozila, da, če se bo obnašal do drugih žensk tako, kot se je do nje, bo "izgubil svojo kariero, ugled in družino". Thurmanova je priznala, da se o sestanku ne spomni nič drugega kot to. Prijateljica, umetnica ličenja Ilona Herman, ki jo je čakala v hotelski avli, ji je rekla, da je imela ob vrnitvi "čudne oči in da se ni imela pod nadzorom". Kot je dodala Hermanova, ji je Thurmanova povedala takrat, da ji je med sestankom Weinstein grozil, da ji bo uničil kariero.

Weinstein je v izjavi za The Hollywood Reporter priznal, da je igralko povabil v posteljo, toda zanikal, da jo je kdaj fizično napadel. Ob tem je dejal, da je prvič slišal to zgodbo, ki jo je za New York Times izpovedala Thurmanova. "Med nerodnim zapeljevanjem gospoda Weinsteina ni prišlo do fizičnega stika in gospod Weinstein je užaloščen in zbegan, 'zakaj' je gospa Thurman - nekdo, ki jo ima za prijateljico in kolegico -, čakala 25 let, da je javno spregovorila o teh obtožbah. Ob tem je treba poudariti, da sta z gospo Thurmanovo razvila zelo tesno delovno razmerje, ki je bilo v korist obema, saj sta skupaj ustvarila kar nekaj uspešnih filmskih projektov," je v imenu Weinsteina zapisal njegov predstavnik za stike z javnostjo.

"To je prvič, ko opažamo, da ima gospoda Weinsteina za sovražnika. Fotografije govorijo popolnoma drugo zgodbo o njuni zgodovini," je še dodal predstavnik za stike z javnostjo ter izrazil razočaranje, da jih niso objavili tudi pri New York Timesu.

Za incident je vedel tudi Tarantino

Zvezdnica filmov Pulp Fiction in obeh delov Ubila bom Billa je priznala, da je nadaljevala sodelovanjem s producentom, ko so bili prisotni še drugi ljudje. Osebno pa ga je imela za sovražnika. Njegovo produkcijsko podjetje Miramax je navsezadnje produciralo in distribuiralo vrsto njenih filmov, med drugim A Month By the Lake (1995), Beautiful Girls (1996), Ubila bom Billa 1 (2003), Ubila bom Billa 2 (2004). Leta 2015 pa je Weinsteinovo podjetje distribuiralo film Burnt, v katerem prav tako igra Thurmanova.

Igralka je ob tem priznala, da je Weinsteinovo neprimerno obnašanje vplivalo tudi na njen odnos z režiserjem Tarantinom. Po njegovih besedah je ta vedel za domnevni napad v hotelu Savoy, postavil Weinsteina pred dejstva, toda na koncu se mu je producent leta 2001 opravičil na filmskem festivalu v Cannesu.

Leta zamer

O svoji zgodbi je spregovorila po seriji izpovedi, ki so sledile po izbruhu škandala oktobra in zaradi incidenta, ki se je zgodil med snemanjem filma Ubila bom Billa. Enkrat ji je Tarantino naročil, da vozi modri kabriolet, za katerega je bila prepričana, da ni varen. Na koncu se je zaletela v palmovo drevo in se poškodovala. Ko je z odvetnikom želela pridobiti posnetke od studia Miramax, so ji ti zagotovili, da jih dajo, če podpiše dokument, kjer bi jih "razrešila vseh bremen, ki bi jih lahko povzročile potencialne bolečine in trpljenje". A jih je zavrnila. Takrat pa se je tudi ohladil njen odnos s Tarantinom.

