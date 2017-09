Umazana ločitev se nadaljuje: Belafonte želi javno očrniti Mel B

Belafonte in Mel B nadaljujeta z ločitvenim postopkom

6. september 2017 ob 18:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Stephen Belafonte in Melania Brown nadaljujeta odmeven ločitveni postopek. Belafonte od nekdanje članice skupine Spice Girls zahteva, da na sodišču spregovori o svojem spolnem življenju in odvisnosti od mamil.

Belafonte trdi, da je Mel B izkoriščala svoj zvezdniški status, da si je "izmislila vse možne lažnive obtožbe" in povzročila "nepredstavljivo uničenje in škodo" njemu in njunim otrokom. Zato je zaprosil višje sodišče v Los Angelesu, da njuno sojenje ostane javno. "Če bi bila prosilka tako zaskrbljena za blaginjo svojih otrok in javne podobe, bi lahko že pred meseci zahtevala zasebno sojenje," je zapisano v zahtevku po poročanju britanskega Metroja.

Belafonte in Mel B si že ves čas sojenja izmenjujeta obtožbe o zlorabi mamil, odvisnosti od alkohola in domnevnem razuzdanem življenju nekdanje članice skupine Spice Girls. Mel B je po vložitvi prošnje za ločitev od moža postala tarča govoric, da je zakon uničila kar sama - s trojčki ter nizom ljubimcev in ljubimk.

Nedavno je Belafonte obtožil Brownovo, da se je v času njunega zakona borila z odvisnostjo od kokaina, kar je vplivalo na njene starševske obveznosti. Ena izmed tem obravnav je bila tudi delitev premoženja in kot je povedala njena odvetnica Jacalyn Davis, so jo "lahkomiselne življenjske odločitve" Mel B pripeljale do finančnih težav. "Na koncu leta nista nikoli imela dovolj denarja, da bi plačala davke," je še dodala Davisova po poročanju spletne strani Daily Mail.

K. K.