Umazana ločitev zvezdnika serije Talenti v belem

Bitka na sodišču se nadaljuje

7. junij 2018 ob 20:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnik Talentov v belem Jesse Williams še naprej bije umazano ločitveno bitko z Aryn Drake-Lee. Kot piše v novih sodnih dokumentih, je igralec zavrnil prošnjo nekdanje žene, da bi plačeval še višjo preživnino.

Na začetku leta se je par dogovoril za skupno skrbništvo nad njunima otrokoma, štiriletno Sadie in dveletnim Maceom. Williams, ki trenutno plačuje Drake-Leejevi 49.900 evrov preživnine, je po zapisu v dokumentih dejal, da njegova nekdanja žena "pretirava v prikazovanju stroškov in v potrebah otrok; prav tako pa prikazuje svoje osebne stroške kot stroške otrok".

Igralec po poročanju E! News trdi, da je njegova nekdanja žena napihnila finančne zahteve – med njimi je tudi prošnja za okoli 21.000 evrov, ki jih bo vložila v prihranke za študij. "Sporazumela sva se, da bosta najina otroka živela preprosto življenje – brez zapravljanja denarja za razkošje," je dejal Williams. Prav tako pa se je 36-letnik javil, da v celoti plača obema otrokoma šolnino za šolanje v zasebni šoli.

"Večna tema v najinem ločitvenem postopku je Aryna agenda, da zmanjšuje mojo vlogo očeta in s tem onemogoča moj čas, ki ga lahko preživim z otroki," je dodal Williams v dokumentih: "Aryn še naprej nadaljuje takšno vedenje in me kaznuje, ker imam kariero in ker trdo delam, da preskrbim svojo družino."

Williams in Drake-Leejeva sta se ločila aprila 2017 po petih letih življenja v zakonskem stanu. Po ločitvi se je pojavilo več govoric, da se Williams sestaja s televizijsko napovedovalko športnih poročil Taylor Rooks.

K. K.