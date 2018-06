Umrl ameriški kuharski zvezdnik Anthony Bourdain

V Franciji snemal novo epizodo

8. junij 2018 ob 14:08,

zadnji poseg: 8. junij 2018 ob 15:26

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Strasbourgu je umrl ameriški kuharski zvezdnik, popotnik in pisec Anthony Bourdain, najbolj znan po seriji Parts Unknown (Neznani deli), v kateri je raziskoval kulinariko in druge kulturne značilnosti mest, pokrajin in držav po svetu.

Bourdaina je mrtvega v njegovi hotelski sobi našel njegov dobri prijatelj, francoski kuhar Eric Ripert. Po poročanju CNN-a je storil samomor. Bourdain je v Franciji snemal novo epizodo svoje serije.

Bourdain je bil znan kot pisec priljubljenih del o hrani, leposlovja in stvarne literature. Med televizijskimi serijami pa je med drugim znana njegova Brez rezervacije. Zaslovel je leta 1999, ko je revija New Yorker objavila njegov članek Don't Eat Before Reading This, ki se je razvil v knjigo Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, izdano leta 2000.

Knjiga Kuhinja: strogo zaupno: prigode iz kulinaričnega podzemlja je prevedena tudi v slovenščino, v njej pa odkrito spregovori tudi o uživanju mamil, med drugim kokaina, heroina in LSD-ja.

Bil je edinstven pripovedovalec

Uspeh knjige mu je prinesel prvo televizijsko oddajo, A Cook's Tour (Kuharjeva turneja) na televizijski postaji Food Network, med zvezde pa ga je leta 2005 izstrelila oddaja Brez rezervacij na Travel Channel. Za ta kanal je posnel še oddajo Layover (Potepanja), leta 2013 pa je prestopil na CNN, kjer je imel oddajo Parts Unknown.



"Zaradi ljubezni do velikih pustolovščin, novih prijateljev, dobre hrane in pijače ter izrednih zgodb je bil edinstven pripovedovalec. Njegovi talenti so nas vedno znova navduševali in zelo ga bomo pogrešali. V mislih in molitvi smo v teh neverjetno težkih trenutkih pri njegovi hčerki in družini," so še zapisali pri CNN-u.

"Tvoje telo je zabaviščni park. Uživaj v vožnji!"

Rdeča nit njegovih oddaj je bilo raziskovanje sveta skozi hrano, tudi neobičajno, občinstvu pa sta bila všeč njegova sproščenost in cinizem. Eden od njegovih znamenitejših citatov se je glasil: "Tvoje telo ni svetišče, ampak zabaviščni park. Uživaj v vožnji."

Bourdain je pojasnil, da se oddaj vedno loteva na enak način: "Sprašujemo preprosta vprašanja: Kaj vas osrečuje? Kaj radi kuhate? Kamor koli gremo, postavimo ta zelo preprosta vprašanja in vedno dobimo prav osupljive odgovore."

Najdlje je vodil kuhinjo restavracije Brasserie Les Halles

Newyorčan je leta 1978 diplomiral na ameriškem kulinaričnem inštitutu. Delal je v več newyorških restavracijah, najdlje je vodil kuhinjo restavracije Brasserie Les Halles.

Bil je dvakrat poročen. Prvič se je leta 1985 poročil s srednješolsko ljubeznijo Nancy Putkoski, od katere se je ločil po 20 letih. Iz zakona z nekdanjo soprogo Ottavio Busia ima 11-letno hčerko Ariane. Leta 2016 sta se z drugo soprogo razšla, od lani pa je bil v zvezi z italijansko igralko Asio Argento, eno najvidnejših članic gibanja #MeToo (Jaz tudi).

Bourdain je umrl le nekaj dni za tem, ko je zvezdniški svet pretresla smrt ameriške modne oblikovalke Kate Spade.

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na: • 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč) • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan) • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro) • 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj) • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan) • www.tosemjaz.net – pomoč za mlade • www.zivziv.si – spletna postaja za razumevanje samomora Za odrasle so v zdravstvenih domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet: • 031 704 707, info@posvet.org – Psihološke svetovalnice Posvet v naslednjih krajih: Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro) • 031 778 772, svetovalnica@nijz.si – Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro)

