Umrl Chester Bennington, pevec skupine Linkin Park

Bil je oče šestih otrok

20. julij 2017 ob 21:12,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 21:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

V starosti 41 let je umrl Chester Bennington, najbolj znan kot vokalist zasedbe Linkin Park, mrliški ogledniki sumijo na samomor.

Bennington se je več let boril z odvisnostjo od alkohola in mamil, a zaenkrat ni znano, ali so njegovi smrti botrovale tudi opojne substance.

Poročen je bil s Talindo Bennington, v zakonu so se jima rodili sin in dvojčici, Chester pa je imel iz prejšnjega razmerja še tri otroke.

Po poročanju portala TMZ so glasbenika brez znakov življenja našli v četrtek zjutraj v zasebnem domovanju v losangeleški petični četrti Palos Verdes.

Bennington je bil dober prijatelj Chrisa Cornella, vodje zasedbe Soundgarden, ki je v podobnih okoliščinah umrl maja letos - prav danes bi Cornell praznoval 53. rojstni dan.

Nu-metal zasedba Linkin Park je vrhunec slave dosegla ob prelomu v novo tisočletje, ko so izdali album Hybrid Theory (2000), uspeh so nadgradili še z naslednikom Meteora (2003).

Uspešno so sodelovali tudi z izvajalci iz drugih žanrov, denimo z raperskim mogotcem Jay-Z-jem, s katerim so posneli EP Collision Course (2004).

A. K.