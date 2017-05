Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Miles je edini italijanski glasbenik, ki se lahko pohvali z nagrado brit. Foto: Facebook Robert Miles/foto: Salim Lamrani

Umrl didžej Robert Miles, avtor uspešnice Children

Živel je na Ibizi

10. maj 2017 ob 13:01

Ibiza - MMC RTV SLO

Po kratki bolezni je v 48. letu starosti umrl italijanski didžej Robert Miles, ki je zaslovel s trance uspešnico Children.

Miles se je z omenjeno skladbo, ki jo je izdal leta 1995, zavihtel na vrh lestvic v 12 državah. Dve leti kasneje je prejel tudi britansko glasbeno nagrado brit za največji preboj na mednarodni sceni.

Miles je po poročanju BBC-ja umrl na Ibizi, žalostno novico pa je na družbenih omrežjih prvi sporočil glasbeni producent in dolgoletni Milesov prijatelj Joe T Vannelli, ki je zapisal: "Novica o tragični smrti zelo nadarjenega umetnika me je vznemirila. Pogrešal bom spopade, draženje, kritiko, razprave s teboj, predvsem pa tvojo nadarjenost za kombiniranje zvokov in melodij." Dodal je, da je skladba Children postala "instrumentalna in plesna himna, ki se je vsem usedla v srce. S smrtjo Roberta Milesa je umrl tudi del mene," je dodal.

Miles je bil kot Roberto Concina rojen v Švici italijanskim staršem. Po uspešnici Children je imel še dve znani skladbi, Fable in One&One, izdal je pet albumov.

Na novico o smrti so se odzvali nekateri didžeji in glasbeniki. Armin van Buuren je tako dejal: "Šokiralo mi je, ko sem izvedel za smrt Roberta Milesa", Chicane je zapisal, da si želi, da bi bil sam avtor uspešnice Children, Boy George pa je novico označil za "zelo žalostno".

Spomnite se še enkrat skladbe Children Roberta Milesa, ki se je v 90. letih vrtela povsod.

A. P. J.