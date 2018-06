Umrl je Joe Jackson, patriarh glasbene družine Jackson

Preminul je v bolnišnici v Las Vegasu

27. junij 2018 ob 19:00

Las Vegas - MMC RTV SLO

Po daljšem boju z rakom je pri 89-ih letih umrl Joe Jackson, glava svetovno znane glasbene družine Jackson in oče enega največjih glasbenih zvezdnikov v zgodovini.

Ameriški mediji so že prejšnji teden poročali, da se je zdravje 89-letnega Joeja Jacksona poslabšalo in da je bil hospitaliziran v bolnišnici v Las Vegasu. Ob njem se je v zadnjih dneh zbrala celotna družina, ki se je počasi pripravljala na njegovo slovo. Kot poročajo viri blizu družine, naj bi zdravniki že pred časom povedali, da se življenje Joeja Jacksona bliža koncu in mu ne morejo več pomagati.

Joe Jackson je bil sicer hospitaliziran že leta 2015 in leta 2016. Že takrat so se pojavljale govorice, da naj bi umiral, a je dokazal svojo trdoživost in vztrajnost ter si opomogel.

Glasbena dinastija Jackson

Joe je bil oče leta 2009 preminulega glasbenega megazvezdnika Michaela Jacksona, skupno pa je imel enajst otrok – štiri hčere in sedem sinov. Deset otrok se mu je rodilo v zakonu s Katherine Jackson, s katero se je poročil leta 1949, eno zunajzakonsko hči pa je imel z dolgoletno ljubico Cheryl Terrel.

Že v 60. letih prejšnjega stoletja je začel spodbujati in usmerjati glasbeno udejstvovanje svojih sinov, čez leta pa mu je uspelo zgraditi pravo glasbeno dinastijo. Najprej je delal s svojimi najstarejšimi tremi sinovi Jackijem, Titom in Jermaineom, kasneje pa sta se jim pridružila še Marlon in Michael.

Ravno Michael je poskrbel za prepoznavnost skupine The Jackson Brothers, ki se je kasneje preimenovala v The Jackson 5. Pri glasbenem udejstvovanju je podpiral tudi svoji hčeri La Toyo in Janet. Slednja si je zgradila uspešno glasbeno kariero, pri 52 letih še vedno nastopa in ima ogromno oboževalcev po vsem svetu.

Življenje ene najslavnejših glasbenih družin na svetu je bilo leta 1992 predstavljeno v nanizanki ameriške televizijske mreže ABC The Jacksons: An American Dream, leta 2004 pa tudi v filmu Man in the Mirror: The Michael Jackson Story.

M. Z.