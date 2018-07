Umrl je legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević

Imel je raka na pljučih

29. julij 2018 ob 09:15

Split - MMC RTV SLO

V splitski bolnišnici je v 71. letu starosti umrl legendarni hrvaški glasbenik Oliver Dragojević. Imel je raka na pljučih.

Žalostno novico je za največji dalmatinski časnik Slobodna Dalmacija potrdila glasbenikova družina, žena Vesna ter sinovi Dino, Davor in Damir.

Umrl je eno leto zatem, ko so mu postavili diagnozo - raka na pljučih. Tudi pevec je takrat potrdil, da je bolan, da so našli tumorska tkiva in da je v postopku preiskav. Ob tem je Dragojević, strastni kadilec, poudaril, da njegova bolezen ni povezana s kajenjem, temveč s starostjo.

Dragojević je nazadnje nastopil oktobra v Splitu na koncertu Vjeruj u ljubav, ki ga je organizirala tamkajšnja skupnost v boju proti raku.

Dragojević je bil eden izmed najbolj priljubljenih pevcev na Hrvaškem in tudi na področju celotne nekdanje Jugoslavije.

Strast do glasbe od malih nog

Glasba je Dalmatinca, ki se je rodil leta 1947 na Korčuli, spremljala od malih nog. Že pri petih letih mu je oče sinu kupil orglice, s katerimi je nato zabaval turiste in prišleke s trajektom na otok. Zaradi strasti do glasbe so starši fanta poslali na glasbeno šolo v Split, kjer je osvojil še klavir, klarinet in baskitaro.

Prvič je na odru nastopil leta 1961 na splitskem otroškem festivalu, zapel je pesmico Baloni, od tam je šla njegova glasbena pot, na kateri je melodije dalmatinskih klap prepletel z džezom in sodobnimi ritmi, samo še navzgor. Je eden redkih balkanskih glasbenikov, ki je nastopil v newyorški dvorani Carnegie Hall, v londonskem Royal Albert Hallu, pariški Olympii in v sydneyjski operi.

V dobrih 40 letih glasbene kariere je ustvarjalni Dalmatinec izdal kar 38 albumov, njegove uspešnice, kot so Cesarica, Nadalina, Moj lipi anđele, Galeb i ja ter številne druge, pa so osvojile srca na milijone ljudi. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejel tudi številne nagrade.

Kreslin se je spomnil Dragojevića

Ob žalostni novici se je Dragojevića skozi anekdoto spomnil tudi slovenski glasbenik Vlado Kreslin, napisal je: "Nekoč smo nastopili na istem koncertu z Oliverjem Dragojevićem. Sedela sva za odrom in medtem, ko nama je natakal Jacka, mi je dejal: "Moj Kreslin, nije teško nama, teško je našim ženama!" (Moj Kreslin, ni težko nama, težko je našim ženam").

