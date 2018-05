Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Michael Anderson (1920-2018). Foto: IMDb Anderson je med drugo svetovno vojno spoznal Petra Ustinova, po vojni se je znova posvetil filmu in kot asistent režije sodeloval pri dveh filmih Ustinova - School for Secrets v letu 1946 in Vice Versa leto pozneje – in še nekaterih drugih. V letu 1949 sta z Ustinovom družno napisala scenarij za celovečerec Private Angelo in ga družno tudi režirala. Foto: IMDb Po pustolovskem romanu francoskega pisatelja Julesa Verna V 80 dneh okoli sveta je Anderson leta 1956 posnel svojo največjo uspešnico, ki je osvojila pet oskarjev, vendar pa se mu je izmuznil zlati kipec za najboljšo režijo. Foto: IMDb Znanstvenofantastična uspešnica Loganov pobeg z Michaelom Yorkom v glavni vlogi je bila prav tako velika uspešnica, ki je prinesla 50 milijonov dolarjev v kinodvoranah po svetu. V filmu nastopa tudi režiserjev sin Michael Anderson ml. Foto: IMDb Anderson je pri skoraj 80 letih starosti posnel svoj zadnji film, in sicer nemško-britansko-luksemburško koprodukcijo Nove Ostržkove dogodivščine. Foto: IMDb Sorodne novice Logan spet v boj proti žarečim pikam Jules Verne se seli v Los Angeles UMRL PETER USTINOV Dodaj v

Umrl je Michael Anderson, režiser filmov V 80 dneh okoli sveta in Loganov pobeg

Britanski režiser je bil dejaven do visoke starosti

1. maj 2018 ob 13:14

Vancouver - MMC RTV SLO

Britanski režiser Michael Anderson, ki se je v zgodovino zapisal z znanstvenofantastičnimi in otroškimi filmi ter zgodovinskimi dramami, je umrl v starosti 98 let.

Andersonu je slavo prinesel film iz leta 1955 The Damn Busters, dogajanje katerega je postavljeno v drugo svetovno vojno, temu pa je zgolj leto pozneje sledil avanturistični V 80 dneh okoli sveta, ki se je hitro zapisal med klasike.

Michael Anderson se je leta 1920 rodil v Londonu v gledališko skupino, oba starša sta bila namreč igralca. Njegova prateta iz Louisvilla v Kentuckyju Mary Anderson pa je znana kot prva ameriška shakespeareanska igralka, po njej pa nosi ime tamkajšnje gledališče. V poznih 30. in zgodnjih 40. letih preteklega stoletja je igral v dveh filmih, takrat pa je tudi že zasedel mesto asistenta režije.

Sodelovanje s Petrom Ustinovom

Med drugo svetovno vojno je kot pripadnik britanske vojske spoznal Petra Ustinova, po demobilizaciji pa se je znova posvetil filmu in kot asistent režije sodeloval pri dveh filmih Ustinova – School for Secrets v letu 1946 in Vice Versa leto pozneje – in še nekaterih drugih. V letu 1949 sta z Ustinovom družno napisala scenarij za celovečerec Private Angelo in ga družno tudi režirala.

Sledilo je nekaj samostojnih režiserskih podvigov pri filmih B-produkcije, nato pa podpis pogodbe s produkcijsko družbo Associated British Picture Corporation – s tem pa režija prej omenjene vojne drame The Dam Busters, v kateri je igral Richard Todd. Film se je izkazal za najdonosnejšega v britanskih kinodvoranah v letu 1955.

Režija prve filmske priredbe romana 1984

Ni širše znano, da je Anderson leto pozneje podpisal režijo prve filmske priredbe knjige Georgea Orwella 1984, ki pa je bila finančno neuspešna – čeprav so filmu v želji po ugajanju širšim množicam namenili konec, ki je bil srečnejši od tistega, ki si ga je zamislil Orwell.

Presežna pustolovščina V 80 dneh okoli sveta

V istem letu, se pravi 1956, pa je po pustolovskem romanu francoskega pisatelja Julesa Verna V 80 dneh okoli sveta posnel svojo največjo uspešnico, v kateri so med drugim igrali David Niven, Cantinflas, Shirley MacLaine, Robert Newton in Charles Boyer. Film je osvojil pet oskarjev, in sicer za najboljši film, najboljšo fotografijo, najboljšo montažo, najboljšo glasbo in najboljši prirejeni scenarij. Pustolovska drama je bila deležna še treh nominacij za oskarja, med temi tudi za najboljšo režijo, in treh nominacij za zlati globus, vendar se je ob dveh osvojenih Andersonu znova izmuznila lovorika za najboljšo režijo.

Publikacija Hollywood Reporter je v letu, ko je film prišel v kinodvorane, poročala o nizu rekordov. Med drugim naj bi Anderson uporabil več kot dva tisoč nastavitev kamer, česar ni storil še noben režiser pred njim. Poleg tega naj bi njegova ekipa opravila več kilometrov z letalom kot katera koli druga ekipa do tedaj. Vsi ti presežki pa so se več kot izplačali, saj je bil film tudi v kinodvoranah ogromna uspešnica.

Sodelovanje z velikimi igralskimi imeni

Sledilo je še več filmov za različne produkcijske hiše, med drugim tudi MGM-ov film The Wreck of the Mary Deare v letu 1959, v katerem sta igrala legendarna Gary Cooper in Charlton Heston. Pravzaprav pa je šlo za projekt, za katerega je bilo sprva mišljeno, da ga bo prevzel Alfred Hitchcock. Leta 1960 je za MGM sledila še melodrama All the Fine Young Cannibals z Natalie Wood in Robertom Wagnerjem, leto pozneje je znova sodeloval z Garyjem Cooperjem v The Naked Edge, kar se je izkazalo za igralčev zadnji film, saj je umrl še v istem letu.

Omenimo še komedijo Wild and Wonderful s Tonyjem Curtisom v letu 1964, naslednje leto pa je pod okriljem MGM-a in Carla Pontija režiral še vojno srhljivko Operation Crossbow. Leta 1972 je prevzel režijo zgodovinske drame Papežinja Johana z Liv Ullmann v glavni vlogi. Štiri leta pozneje je sledila znanstvenofantastična uspešnica Loganov pobeg z Michaelom Yorkom v glavni vlogi, v filmu pa nastopa tudi Farrah Fawcett. Draga MGM-ova produkcija je bila tudi velika uspešnica, saj je prinesel 50 milijonov dolarjev v kinodvoranah po svetu.

Zaključek poti z Ostržkom

V letu 1977 je prevzel režijo filma Orca – kit ubijalec, njegov zadnji film pa je bil otroški Nove Ostržkove dogodivščine v letu 1999, pri čemer je šlo za nemško-britansko-luksemburško koprodukcijo, Anderson pa je bil v času snemanja star že skoraj 80 let.

Michael Anderson je nazadnje prebival v Vancouvru v Kanadi, od koder je bila njegova tretja, torej zadnja žena Adrienne Ellis. "Vsak dan ga bom pogrešala," je v soboto zapisala njegova pastorka, igralka Laurie Holden. "Bil je najprijaznejši človek, kar sem jih kdaj poznala v svojem življenju." Dodala je še, da mu bo za vselej hvaležna za njegovo ljubezen in nasvete. Sicer je imel režiser dva sinova, ki sta se oba prav tako zasidrala v filmski industriji - Michael Anderson ml. je namreč igralec, David Anderson pa producent.

Michael Anderson, ki mu je kraljica pred leti podelila plemiški naziv sir, je umrl 25. aprila pri starosti 98 let.

P. G.