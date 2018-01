Umrl je Ray Thomas, ustanovitelj The Moody Blues, ki so tlakovali pot progresivnemu rocku

Pevec in flavtist je umrl pri starosti 76 let

8. januar 2018 ob 16:55

London - MMC RTV SLO, STA

Poslovil se je pevec in flavtist ter ustanovitelj britanske rock zasedbe Moody Blues, ki je zaslovela v 60. letih minulega stoletja, kasneje pa je pripomogla k razvoju progresivnega oziroma art rocka.

Leta 1941 rojeni Ray Thomas, ki je bil velškega porekla, je umrl zgolj štiri mesece pred slovesnostjo, na kateri bodo skupino uvrstili v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio.

Thomas je glasbeno kariero začel z igranjem v blues skupinah v Birminghamu. Tam je tudi leta 1964 zasnoval zasedbo, sicer s polnim imenom The Moody Blues, in sicer z Mikeom Pinderjem ter Dennyjem Laineom, kmalu pa sta se jim pridružila še Graeme Edge in Clint Warwick.

Tlakovanje poti novi glasbeni usmeritvi

Moody Blues so izhajali iz bluesa, vendar so z uspešnico Go Now leta 1964 nakazali smer proti kompleksnejšemu, orkestralnemu zvoku, s katerim so pripomogli k razvoju progresivnega oziroma art rocka. Mednarodno slavo so dosegli še s singli Tuesday Afternoon, Question ter Nights in White Satin, v kateri je Ray Thomas izvedel prepoznavni solo na flavti.

Eden prvih uspešnih konceptualnih albumov

Album Days of Future Passed, ki so ga izdali leta 1967, velja za enega izmed prvih uspešnih konceptualni albumov in ga mnogi opisujejo kot enega od mejnikov v zgodovini glasbe. Šlo je za spoj rocka in klasične glasbe, pri snemanju je sodeloval tudi The London Festival Orchestra.

Velja, da so Moody Blues s svojim bogatim simfoničnim zvokom vplivali na ustvarjanje skupin, kot so Yes, Genesis, Electric Light Orchestra in Deep Purple. Zasedba je do danes prodala 70 milijonov nosilcev zvoka po vsem svetu.

Tudi dva samostojna albuma

Thomas je za skupino napisal več skladb, požel pa je tudi nekaj uspeha s samostojnima albumoma From Mighty Oaks in Hopes Wishes And Dreams.

Ray Thomas je umrl pri starosti 76 let na svojem domu v Surreyju nedaleč od Londona, sta po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili diskografski hiši Esoteric Recordings in Cherry Red Records. Za glasbenika je bil usoden raka na prostati, sicer pa je že leta sam 2014 naznanil, da so mu diagnosticirali to bolezen.

P. G.