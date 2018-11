Umrl je Stephen Hillenburg, ustvarjalec Spužija Kvadratnika

Hillenburg je za svoje delo dobil dve nagradi emmy

27. november 2018 ob 21:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pri 57 letih se je danes poslovil morski biolog in animator Stephen Hillenburg, so sporočili iz medijske hiše Nickelodeon, pri kateri je Hillenburg od leta 1999 ustvarjal zelo priljubljeno risano serijo o kvadratni morski spužvi z imenom Spuži Kvadratnik.

Umrl je zaradi bolezni ALS (amiotrofična lateralna skleroza), ki jo imenujejo tudi "bolezen motoričnih nevronov". Diagnosticirali so mu jo marca 2017.

Rodil se je v mestu Lawton v Oklahomi, piše na Wikipediji. Njegovo prvo delo po diplomi iz morske biologije je bilo na inštitutu za oceane v Kaliforniji, kjer je učil otroke o podvodnem življenju. Pozneje pa se je preusmeril v animacijo in televizijsko produkcijo.

Izmislil si je Spužija Kvadratnika, v angleškem izvirniku poimenovanega SpongeBob SquarePants, ki živi v ananasu v kraju Bikinska Bistrica (Bikini Bottom) na dnu morja in ima hišnega ljubljenčka Garija, polža. Zaposlen je v restavraciji hitre hrane – Rakarjev raj, ki slovi po svoji specialiteti Rakarjevi kruhki.

Prvo, pilotno epizodo risanke so predvajali prvega maja leta 1999. Od tedaj se je nabralo skoraj 250 epizod s Spužijevimi dogodivščinami, leta 2004 je nastal še celovečerni film o spužvastem junaku iz morja, veliko trenutkov iz risane nadaljevanke pa je dobilo tudi memeje na spletu. Hillenburg je za ustvarjalno delo s svojim Spužijem dobil dve nagradi emmy.

V sporočilu za javnost so na Nickelodeonu zapisali, da je imel edinstven smisel za humor, ki je prinašal radost generacijam in generacijam otrok in družin po vsem svetu.

N. Š.