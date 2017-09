Umrl legendarni oče Playboya Hugh Hefner

Umrl je mirno, na svojem domu

28. september 2017 ob 06:39,

zadnji poseg: 28. september 2017 ob 07:01

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

V 92. letu starosti je mirno na svojem domu umrl ustanovitelj kultne revije Playboy Hugh Hefner, so sporočili iz njegove korporacije.

Že konec lanskega leta so se pojavile govorice, da naj bi bil Hefner v zelo slabem zdravstvenem stanju. Ameriški mediji so se razpisali, da naj bi tehtal zgolj 40 kilogramov in nenehno potreboval pomoč.

Hugh Marston Hefner se je rodil v Chicagu 9. aprila 1926 kot najstarejši sin učiteljskega para Glenna in Grace Hefner. Hef, kot so ga klicali, je na univerzi v Illinoisu študiral psihologijo in študij končal v rekordnem času (v dveh letih in pol), poleg tega pa je ves čas risal stripe in izdajal študentsko humoristično revijo Shaft. Po diplomi se je vpisal še na univerzo Northwestern, kjer je študiral sociologijo, a je pozneje študij opustil. Že takrat sta ga zelo zanimala spolnost in njeno sprejemanje v družbi, zato se je poglobil v raziskovanje ameriških zakonov o seksu in jih nato primerjal z izsledki takrat šokantne študije Kinseyjevega inštituta za raziskovanje človeške spolnosti.

Med študijem je spoznal Mildred Williams, sledila je poroka. Odločil se je, da bo družino preživljal z risanjem stripov, a njegove zamisli niso nikogar zanimale. Uspelo mu je objaviti knjigo satiričnih stripov o življenju v Chicagu z naslovom That Toddlin' Town. Leta 1951 je dobil obetavno zaposlitev pri reviji Esquire, a je ta svoj sedež kmalu po tem preselila v New York. Hugh je zaprosil za pet dolarjev povišice, saj bi se moral iz Chicaga preseliti v dražje velemesto, a so ga zavrnili. A kjer se zaprejo ena vrata, se odprejo druga - Hef se je odločil, da bo ustanovil svojo revijo. Zataknilo se je že pri zbiranju denarja. Da bi lahko preživljal družino, se je sicer zaposlil pri nekem časopisu za mlade, a misel na lastno revijo mu ni dala miru.

Zelo težko je našel tiskarno, ki je bila pripravljena natisniti prvi izvod, našel je tudi distributerja, z denarjem pa so mu pomagali predvsem sorodniki in prijatelji. Njegova mama je mnogo let pozneje priznala, da ni verjela v uspeh takšne revije, a je kljub temu sinu posodila 1.000 dolarjev, saj je zaupala v njegove sposobnosti. V banki je Hef najel še 600 dolarjev kredita in kot varščino zastavil vse pohištvo, kar sta ga z ženo imela.

Marilyn Monroe na prvi naslovnici

Prva izdaja revije Playboy z legendarno fotografijo Marilyn Monroe na naslovnici je tako nastala na kuhinjski mizi v njegovem majhnem stanovanju. Ko se je decembra leta 1953 znašla v kioskih po vsem mestu, ni še nihče vedel, ali bodo prodali dovolj izvodov in tako financirali naslednjo izdajo, zato na naslovnici ni bilo nobenega datuma. Takoj ko je Hefner izvedel, da so prodali 50.000 izvodov, je vedel, da mu uspeh ne more uiti. Po poplačilu tiskarja in distributerja je ostalo še dovolj denarja za naslednjo številko. Hugh je po prvem uspehu začel razmišljati velikopotezno - najel je mlade perspektivne pisce, fotografe, risarje in, seveda, strokovnjake za promocijo.

Hefner je po začetnem uspehu razvil eno najbolj znanih revij na svetu. Po desetih letih Playboyevega izhajanja so prodali že po milijon izvodov mesečno, ob koncu šestdesetih let pa je bil Playboy najbolje prodajana in najvplivnejša revija na svetu, znana tako po svojih zajčicah kot po provokativnih in zanimivih člankih. Pozneje se je Hefner spominjal: "Playboy je bil ustanovljen na podlagi spoznanja, da imajo tudi pridna dekleta rada seks."

Hefner je ustanovil tudi več Playboyevih klubov, v okviru katerih je imel številna počitniška letovišča, hotele in igralnice s člani po vsem svetu. V korporacijo so bile vključene tudi založba in distribucija knjig, manekenska agencija, izposojevalnica limuzin, glasbena založba ter televizijska in filmska družba ...

Hefnerja so preživeli njegovi otroci, hčerka Christie in sin David iz prvega zakona z Mildred Williams, Cooper in Marsten iz zakona s Kimberley Conrad ter tretja žena Crystal Harris, nekdanja zajčica, s katero sta se poročila leta 2012.

T. K. B.