Umrl nekdanji kitarist Fleetwood Maca

Danny Kirwan je bil star 68 let

10. junij 2018 ob 09:18

London - MMC RTV SLO

Britanski kitarist Danny Kirwan, ki je največji uspeh s skupino Fleetwood Mac dosegel med letoma 1968 in 1972, je v petek umrl v 69. letu starosti.

"Danes nas je doletela žalostna novica, v Londonu je umrl Danny Kirwan. Danny je bil v naših zgodnjih letih gonilna sila skupine. Njegova ljubezen do bluza ga je privedla do tega, da se je leta 1968 pridružil Fletwood Macu, kjer je za več let našel svoj glasbeni dom. Dannyjeva zapuščina bo živela naprej z njegovo glasbo. Hvala, Danny Kirwan, pogrešali te bomo," je ob tragični izgubi zapisal Mick Fleetwood.

Izdal štiri samostojne albume

Kirwan se je skupini pridružil prav na pobudo Micka Fleetwooda, ko je bil star komaj 18 let. S Fleetwood Macom je prvič nastopil z uspešnico Albatros, čeprav je bil nadarjen kitarist, ga je med turnejo leta 1972 iz skupine odnesel njegov alkoholizem.

Potem ko so ga odpustili, se je njegovo stanje še poslabšalo. Najprej se je preizkusil na solopoti in izdal štiri albume, konec 70. let pa so bile njegove težave z alkoholom in duševnim zdravjem tako velike, da je ukvarjanje z glasbo popolnoma opustil, vse od 80. let dalje pa je večino časa živel kot brezdomec.

Do smrti živel kot brezdomec

Ko je za njegovo usodo izvedel Mick Fleetwood, ga je leta 1993 s pomočjo enote za pogrešane osebe začel iskati. Našel ga je v domu za brezdomce, takrat pa je Kirwan tudi zadnjič spregovoril za medije.

"Za mano je težko obdobje, ampak ne morem se pritoževati. Nekako preživim, nimam doma, ampak saj ga tako ali tako nikoli nisem imel, saj sem bil od mladih let ves čas na poti. Lahko sem samo vesel, da sem imel priložnost igrati s skupino. Vendar več kot štiri leta nisem zdržal, nisem mogel prenesti takega življenjskega sloga," je takrat pojasnil Kirwan, ki se pozneje ni več pojavljal v medijih in je vse do svoje smrti živel kot brezdomec.

Kirwan je bil leta 1998 z osmimi člani skupine sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, vendar se podelitve ni udeležil, poroča Rolling Stone.

S kitaristi niso imeli sreče

Fleetwood Mac so izdali 17 studijskih albumov, a je od zadnjega, Say You Will, minilo že 15 let. V polstoletni karieri so nanizali vrsto zimzelenih uspešnic, kot so Dreams, The Chain, Go Your Own Way, Rhianon, Gypsy, Say You Love Me in Little Lies.

S kitaristi skupina nikoli ni imela največje sreče – nekdanji kitarist Bob Welch je leta 2012 storil samomor, istega leta pa je umrl tudi Bob Weston, ki je s skupino igral na začetku 70. let.

Sa. J.