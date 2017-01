Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Masaja Nakamura (na priloženi fotografiji iz leta 2005 stoji v sredini) je bil v podjetju Namco, kasneje Bandai, zaposlen več kot 60 let. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl "oče Pac-Mana" Masaja Nakamura

Najuspešnejša arkadna igra na žetone

31. januar 2017 ob 08:33,

Tokio - MMC RTV SLO/STA

V 92. letu starosti je prejšnjo nedeljo umrl pionir japonske videoigre in "oče Pac-Mana" Masaja Nakamura, je sporočilo podjetje Namco, ki ga je ustanovil leta 1955.

Leta 2005 se je Namco združil z japonskim proizvajalcem igrač Bandai, takrat je Nakamura prevzel mesto vrhovnega svetovalca.

Razvijalec iger v Namcu Toru Ivatani je ustvaril rumenega Pac-Mana, igra se je na tržišču pojavila leta 1980, in postala ena najbolj priljubljenih iger na svetu.

V Guinnessovi knjigi rekordov je zapisana kot "najuspešnejša arkadna igra na žetone" in je nepogrešljiv del popularne kulture 80. let prejšnjega stoletja. Postala je pravi družbeni fenomen, ki so ga posvojili tudi v glasbeni industriji in v televizijskih serijah.

Od drugih v tistem času priljubljenih videoiger, pretežno vesoljskih streljank, se je Pac-Man razlikoval tudi po tem, da ni vseboval nasilja, zato je bil primeren za otroke in se je priljubil obema spoloma; tudi zato velja za pomemben mejnik v zgodovini razvoja videoiger.

Lik Pac-Mana se pojavlja v še več kot 30 uradnih igrah in nadaljevanjih, skoraj nemogoče pa je prešteti, koliko ima nepooblaščenih "klonov".

