Umrl pevec ene največjih južnokorejskih fantovskih skupin

Kot morebiten vzrok smrti obravnavajo tudi samomor

18. december 2017 ob 18:52

Tuji mediji poročajo, da se je poslovil Jonghjun - član južnokorejske fantovske skupine Shinee, ki je obnorela oboževalce po vsem svetu.

Mediji poročajo, da so 28-letnika odpeljali v bolnišnico po tem, ko so ga našli nezavestnega v njegovem stanovanju v Seulu, ob tem pa dodajajo, da bodo kot enega morebitnih vzrokov smrti obravnavali tudi samomor.

Policijo in reševalce je o dogajanju po poročanju BBC-ja obvestila njegova sestra, saj jo je zaskrbelo, ko je dobila niz SMS-sporočil, med njimi pa se je eno glasilo tudi "to je moje zadnje slovo".

Jonghjun, čigar pravo ime je Kim Jong Hjun, je postal slaven po tem, ko so leta 2008 ustanovili zasedbo Shinee. Poleg tega, da je v fantovski skupini pel in bil precej spreten tudi v plesu, se je velikokrat podpisal tudi pod avtorstvo skladb in njihovo produkcijo. Leta 2015 se je podal še na samostojno kariero.

V medijih se je velikokrat pojavil tudi zaradi naslavljanja aktualnih družbenih vprašanj - denimo južnokorejskega izobraževalnega sistema, velikokrat pa se je zavzemal tudi za pravice LGBT-skupnosti.

Zasedba Shinee je precej uspehov nanizala tudi v tujini. Posneli so kar nekaj plošč v japonskem jeziku in razprodali stadion v Tokiu, ki sprejme 55 tisoč ljudi.

