Umrla je najstarejša Zemljanka - dočakala je 117 let in 81 dni

Čijo Mijako je za najstarejšo na svetu obveljala aprila

27. julij 2018 ob 12:24

Kanagava - MMC RTV SLO, STA

Umrla je Čijo Mijako, najstarejša oseba na svetu. Ob smrti je bila stara 117 let in 81 dni, naziv najstarejšega človeka na svetu pa si je Japonka prislužila aprila, ko je umrl takratni rekorder, 117-letni Nabi Tadžima.

Njeno smrt je svetu sporočil guverner okrožja Kanagava, kjer je živela Čijo Mijako (Chiyo Miyako).

Čijo Mijako se je rodila rodila leta 1901 v pokrajini Kansai. Po navedbah njenih sorodnikov je bila gospa zelo zgovorna. Preminula je imela zelo rada lepopisje in je še do nedavnega ustvarjala. Prav tako je rada uživala v dobri hrani, v prostem času pa je rada opazovala tudi cvetoče japonske češnje.

Japonsko ministrstvo za zdravje je po smrti Čijo Mijako za najstarejšega človeka na Japonskem razglasilo Kane Tanako iz Fukuoke, ki je stara 115 let, še navajajo ameriški mediji.

Guinnessova knjiga medtem navaja, da je trenutno najstarejši moški na svetu Japonec Masazo Nonaka, ki je v sredo dopolnil 113 let.

Za najstarejšega človeka doslej velja Francozinja Jeanne Louise Calment, ki je živela med letoma 1875 in 1997, torej do starosti 122 let.

Zanimivo navado glede praznovanja stotega rojstnega dne imajo sicer na Barbadosu, kjer v čast vsakega domačina, ki dopolni to visoko starost, izdajo poštno znamko z njegovo fotografijo. Do zdaj so izdali 27 tovrstnih znamk.

K. Ši.