Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Veronica Dunca in John Bringam sta se poročila leta 1963. Foto: Youtube Sandra Rivett, 29-letna varuška treh otrok para, je bila brutalno pretepena do smrti. Foto: Wikipedia Grof Lucanski je bil premožni kockar, znan po precej neuravnovešenem vedenju. Foto: Wikipedia Sorodne novice Črna dalija: Umor, ki ostaja 70 let pozneje nepojasnjen Dodaj v

Umrla Lady Lucan, osrednja figura skrivnostnega umora, ki že 40 let bega Britance

Za grofom Lucanskim se je izgubila vsaka sled

27. september 2017 ob 17:50

London - MMC RTV SLO

Na njenem domu v elitnem delu Londona so našli mrtvo Lady Lucan, britansko aristokratinjo, ki je bila pred več kot 40 leti v središču še vedno nepojasnjenega primera, ko so varuško njenih otrok našli umorjeno, njen mož pa je izginil neznano kam.

Policija je vdrla v dom 80-letne grofice Veronice Lucanske (rojene Veronice Duncan) v torek, potem ko je bila prijavljena kot pogrešana, in jo našla neodzivno. Njeno smrt za zdaj obravnavajo kot nepojasnjeno, a menijo, da je umrla naravne smrti.

Lady Lucan je bila ena zadnjih, ki je videla živega svojega moža Johna Binghama, sedmega grofa Lucanskega, preden je 7. novembra 1974 izginil. Takrat 39-letni plemič se je vdrl v tla, potem ko so v njegovem družinskem domu v središču Londona našli umorjeno Sandro Rivett, 29-letno varuško treh otrok, ki so se mu rodili v zakonu z Lady Lucan. Ta je trdila, da je varuško do smrti potolkel njen mož, ki je Rivettovo v temni kleti zamenjal za svojo ženo.

Čeprav ga je sodišče leta 1999 tudi uradno razglasilo za mrtvega, so brkatega grofa Lucanskega, sicer profesionalnega kockarja, videvali vse od Avstralije in Nove Zelandije do Irske in Južne Afrike, obstajajo pa celo navedbe, da je zbežal v Indijo, kjer živi kot hipi po imenu "Jungly Barry", piše Independent.

Napadalec jo je brutalno pretepel

Tisto noč, ko je grof izginil, je bila napadena tudi Lady Lucan. Napadalec jo je brutalno pretepel s kovinsko cevjo, preden ji je uspelo pobegniti in poklicati na pomoč v bližnji pivnici Plumbers Arms. Kot je takrat novinarjem povedal glavni točaj Derrick Whitehouse, se je Lady Lucan opotekla vsa iz sebe v pivnico in dahnila: "Mislim, da je moj vrat zlomljen. Skušal me je zadaviti. Umiram." Kot je še povedal Whitehouse, je imela grofica več hudih ran na glavi, bila je prekrita s krvjo in močno krvavela.

Lucanov avtomobil so pozneje našli zapuščenega in prepojenega s krvjo v Newhavnu v Vzhodnem Sussexu, kjer naj bi še pred tem grof obiskal prijatelje in jim povedal, da je naletel na napadalca, kako pretepa njegovo ženo, ta pa da ga je nato obtožila, da je najel poklicne morilce, zato namerava "malo ponikniti".

Preiskovalna porota je leto dni pozneje za morilca razglasila Binghama. Primer je buril domišljijo Britancev in porodil neštete teorije zarot, Lucanova pa je, če je vedela kaj več, zdaj to vzela s seboj v grob.

Intervju pred smrtjo

Lady Lucan je letos dala enourni dokumentarni intervju za britansko televizijo, naslovljen Grof Lucanski: Moj mož, v katerem je povedala, da meni, da se je njen mož "pogumno" odločil, da si vzame življenje. "Rekla bi, da se je vkrcal na trajekt in skočil z njega sredi Rokavskega preliva proti propelerjem ladje, da njegovih ostankov ne bi nikdar našli - precej pogumno, bi rekla," je ugibala.



V intervjuju se je tudi razgovorila o svoji depresiji in nasilni naravi svojega moža po poroki leta 1963. Med drugim je opisala, kako jo je pretepal s palico, da bi ji "izbil nore ideje iz glave". "Lahko bi udaril tudi močneje. To so bili premišljeni udarci. To ga je moralo vzburjati, ker potem je vedno imel spolni odnos z mano."

Lady Lucan, ki je živela sama v hiši le streljaj od tiste, kjer se je zgodil umor, so preživeli njeni trije odtujeni otroci, 52-letna Frances, 46-letna Camilla in 50-letni George, bankir in osmi grof Lucanski, potem ko so oblasti lani uradno izdale mrliški list njegovega očeta.

K. S.