Umrla modna oblikovalka Kate Spade

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na: • 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč) • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan) • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro) • 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj) • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan) • www.tosemjaz.net – pomoč za mlade • www.zivziv.si – spletna postaja za razumevanje samomora Za odrasle so v zdravstvenih domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet: • 031 704 707, info@posvet.org – Psihološke svetovalnice Posvet v naslednjih krajih: Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro) • 031 778 772, svetovalnica@nijz.si – Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro)