"Uničil si mi kariero!" Ashley Judd s tožbo nad Weinsteina.

Igralka bo pravico iskala na sodišču

1. maj 2018 ob 18:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralka Ashley Judd je vložila tožbo proti osramočenemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ker ni dobila vloge v filmski trilogiji Gospodar prstanov, potem ko je zavrnila njegovo nespodobno povabilo.

50-letna igralka v tožbi očita 16 let starejšemu producentu, da jo je spolno nadlegoval, obrekoval in jo očrnil pri režiserju Petru Jacksonu. To pa je bil tudi razlog, zakaj je ta leta 1998 ni najel za vlogo v Gospodarju prstanov. Jackson je lani priznal v enem izmed intervjujev, da je razmišljal o Juddovi za vlogo v filmu, toda po pogovorih z Weinsteinovim podjetjem ni bilo dogovora, je poročal britanski BBC.

Še več - Jackson je dejal, da ga je Weinstein posvaril, da je delo z igralko prava mora in da se ji je treba "za vsako ceno izogibati". Igralka je bila ves čas prepričana, da ji nekdo preprečuje delo v Hollywoodu. "Weinstein je uporabil svojo moč v zabavni industriji, da bi škodoval ugledu Juddove in omejil njene možnosti, da si najde delo," je zapisano v tožbi.

Weinstein je že zanikal namigovanja, da je poskušal škodovati njeni karieri. Še več, v uradni izjavi za javnost so Weinsteinovi predstavniki za stike z javnostjo zapisali, da je producent pomagal Juddovi pri iskanju dela in ji priskrbel avdiciji za dva njegova filma - Frido iz leta 2002, kjer je blestela Salma Hayek, in Crossing Over s Harrisonom Fordom leta 2009. Prav tako pa naj bi imel Juddovo v mislih za glavno vlogo v filmu Dobri Will Hunting. "Veselimo se močne obrambe teh trditev," so posvarili iz Weinsteinove ekipe.

Odkar sta New York Times in The New Yorker oktobra lani objavila podrobni članek o Weinsteinu (zanj sta prejela Pulitzerjevo nagrado), je producenta več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in napadov. Nekatere, ki so ga zavrnile, kot je Salma Hayek, je prisilil v snemanje nepotrebnih spolnih prizorov, drugim, kot sta Mira Sorvino in Juddova, je bolj ali manj uničil kariere. Njihova stanovska kolegica Uma Thurman pa je delila zgodbo, kako jo je Weinstein spolno nadlegoval kmalu po premieri ikoničnega filma Pulp Fiction leta 1994, ki ga je režiral Quentin Tarantino, v londonskem hotelu Savoy.

K. K.