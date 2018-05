Univerza Yale Billu Cosbyju odvzela častno diplomo

Odbor takšno odločitev sprejel prvič v 300-letni zgodovini

2. maj 2018 ob 21:46

New Haven - MMC RTV SLO

Bill Cosby, za katerega je porota pred kratkim odločila, da je kriv spolnega napada na Andreo Constand, je ostal brez številnih priznanj in odlikovanj, ki jih je prejel v svoji igralski karieri.

Zadnja v vrsti številnih institucij, ki so nekoč priljubljenemu komiku Billu Cosbyju preklicale odlikovanje, je ameriška univerza Yale, ena najbolj priznanih akademskih ustanov na svetu.

"Odločitev temelji na sodnem postopku, ki je ponudil jasne in prepričljive dokaze o dejanjih, ki kršijo temeljne vrednote, ki so skupne vsem članom Yalove skupnosti, o dejanjih, ki so bila odboru v času, ko je bil častni naziv podeljen, neznana," so predstavniki univerze izjavili za ameriški časopis The Times.

Yalov predstavnik za stike z javnostjo Thomas Conroy je za Los Angeles Times povedal, da je upravni odbor univerze takšno odločitev sprejel prvič v svoji več kot 300-letni zgodovini. Častno diplomo univerze, ki je članica združenja prestižnih akademskih ustanov Ivy League, je Bill Cosby prejel leta 2003. Poleg Yala je 80-letnemu Cosbyju častne nazive preklicalo še več kot dvajset drugih ustanov.

Grozi mu do 30 let zapora

Cosbyju so sodili v primeru nekdanje uslužbenke univerze Temple Andree Constand, ki je sicer le ena izmed 50 žensk, ki so 80-letnega komika obtožile spolnih napadov, omamljanj, otipavanj in posilstva.

Prvo sojenje proti Cosbyju je potekalo že lani, a se je končalo brez razsodbe, ker se poroti ni uspelo poenotiti. Na ponovljenem sojenju je porota sedmih moških in petih žensk po skupaj 14 urah zasedanja soglasno odločila, da je igralec v vseh treh točkah obtožnice kriv nedostojnega spolnega napada pod oteževalnimi okoliščinami. Za vsako izmed točk mu grozi do deset let zapora.

M. Z.