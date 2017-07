"Upokojena" Cara Delevingne najbolje plačana manekenka na Otoku

Prehitela kraljico modnih brvi Kate Moss

27. julij 2017 ob 13:31

London - MMC RTV SLO

Supermodel Cara Delevingne, ki je že večkrat oznanila konec svoje manekenke kariere, je lani zaslužila skoraj devet mijonov evrov in se zavihtela na vrh najbolj plačanih manekenk na Otoku.

Čeprav je 24-letnica leta 2015 oznanila, da se je naveličala menkenskih vod, očitno še vedno dobo služi na račun donosnih pogodb s Channelom, Pumo in blagovno znamko kozmetike Rimmel.

Samo lani je zaslužila skoraj devet milijonov evrov, kar pomeni, da na dan zasluži več kot 24.000 evrov. Cara, ki se je odločila, da se bo raje posvetila igralstvu, je tako postala najbolje plačana manekenka v Veliki Britaniji.

Med deseterico najbolje plačanih le en moški

Prehitela je celo modno ikono Kate Moss, ki je lani zaslužila 5,5 milijona evrov in se na presenečenje mnogih uvrstila šele na tretje mesto. Prehitela jo je tudi Rosie Huntington-Whiteley, ki je po zaslugi pogodbe z znamko Marks & Spencer zaslužila sedem milijonov evrov.

Edini moški mode, David Gandy, se je s 4,5 milijona evrov uvrstil na četrto mesto, Naomi Campbell pa s je 3,3 milijona evrov zasedla peto. Do desetega mesta se nato zvrstijo še hčerka Jerry Hall in Micka Jaggerja Georgia May Jagger, Edie Campbell, Jourdan Dunn, Erin O’Connor in sestra Kate Moss Lottie Moss.

Sa. J.