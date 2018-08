Upokojenca pobegnila iz doma in se odpravila na metalski festival

Policija sprožila iskalno akcijo

5. avgust 2018 ob 17:55

Wacken - MMC RTV SLO

Osebje doma za ostarele na severu Nemčije je sprožilo iskalno akcijo, saj sta iz doma izginila dva starostnika. Po posredovanju policije so ju našli na znanem metalskem festivalu.

Upokojenca, ki prebivata v domu za starejše občane v bližini nemškega kraja Wacken, sta si zaželela spremembo rutine. V petek sta se zato na skrivaj izmuznila iz doma, o tem pa nista obvestila nikogar.

Osebje doma je na "pobeg" opozoril alarm. Ko so ugotovili, da sta iz doma izginila dva njihova varovanca, so poklicali policijo, ki je za starostnikoma sprožila iskalno akcijo.

Izkazalo se je, da sta oba moška velika oboževalca metalske glasbe in da sta se odpravila na glasbeni festival Wacken Open Air, ki poteka v bližini doma in velja za enega največjih metalskih festivalov na svetu.

Upokojenca nista bila vesela, da so ju odkrili, in festivala, ki sicer traja štiri dni, nista želela zapustiti. Po besedah predstavnice za stike z javnostjo lokalne policije sta bila ob tem "zmedena in apatična", zato ju je osebje s pomočjo taksija in policijskega spremstva pospremilo nazaj v dom.

Letos na festivalu nastopajo številne svetovno znane glasbene skupine, kot so Judas Priest, Nightwish in Children of Bodom. Festival je razprodan, organizatorji pa so našteli okoli 75 tisoč obiskovalcev z vsega sveta.

M. Z.