Upor gostov festivala revije New Yorker: "Če pride Steve Bannon, mene ne bo"

Številni znani obrazi zagrozili z odpovedjo udeležbe

4. september 2018 ob 20:42

New York - MMC RTV SLO

Organizatorji tradicionalnega festivala revije The New Yorker so na program uvrstili tudi pogovor z nekdanjim strategom Bele hiše, a so po ostrem odzivu nekaterih drugih napovedanih gostov, ki so zagrozili z bojkotom, intervju odpovedali.

Znana ameriška revija The New Yorker že od leta 1999 vsako jesen prireja festival, na katerem se odvijajo pogovori z različnimi znanimi osebnostmi. Na seznamu letošnjih gostov lahko med številnimi drugimi najdemo japonskega pisatelja Harukija Murakamija, TV-voditelja Jimmyja Fallona, pevca Miguela in filmsko igralko Emily Blunt.

Organizatorji pa so nedavno na seznam dodali tudi ime, ki je dvignilo veliko prahu – med povabljence so namreč uvrstili Steva Bannona. Ko je v javnost prišla novica o tem, da bo na festivalu potekal tudi pogovor z nekdanjim glavnim strategom ameriškega predsednika Donalda Turmpa, je več drugih gostov sporočilo, da se v tem primeru sami odpovedujejo udeležbi.

"Bannon? In jaz? Na istem programu? To se nikoli ne bi moglo zgoditi," je na Twitterju zapisal igralec Jim Carrey, ki sodi med najbolj vidne povabljence festivala. Ostro se je odzval tudi Judd Apatow, znan hollywoodski producent: "Če bo na festivalu New Yorkerja Steve Bannon, mene ne bo. Ne bom sodeloval pri dogodku, ki normalizira sovraštvo. Upam, da bodo pri New Yorkerju sprejeli pravilno odločitev in odpovedali Bannonovo udeležbo."

Podobno sta se odzvala tudi igralca John Mulaney in Paton Oswalt, ki sta sporočila, da zaradi spornega gosta odpovedujeta lastno udeležbo.

Pri reviji preklicali povabilo

Po burnem odzivu javnosti in protestih že potrjenih gostov festivala, so se organizatorji dogodka odločili, da bodo intervju z Bannonom odpovedali. Urednik revije David Remnick je prvotni načrt, po katerem bi bil izveden intervju z Bannonom, zagovarjal s tem, da Bannonu ne bi bilo omogočeno, da širi svoje ideje, saj bi bil pogovor voden.

"Imel sem namen, da mu zastavim težka vprašanja in spodbudim resen, celo bojevit, pogovor," je Remnick povedal za New York Times. "Občinstvo s svojo navzočnostjo doda pritisk na pogovor, ki ga v navadnem intervjuju ni," je pojasnil.

Bannon, ki je imel vlogo nekakšne desne roke Donalda Trumpa, je Belo hišo zapustil avgusta lani, nato pa se je osredotočil na ustanavljanje fundacije, s katero želi okrepiti evropske skrajno desne politične stranke in podžigati desničarski populizem na stari celini. Veliko ogorčenja je sprožil marca letos, ko je na kongresu francoske Narodne fronte v Parizu pred podporniki stranke izjavil: "Naj vas kličejo rasisti. Naj vas kličejo ksenofobi. Naj vas kličejo nacionalisti. Nosite te oznake kot častno priznanje."

