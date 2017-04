Uradni portret prve dame Melanie: "čudovita", pa tudi "retuširana"

Nadaljuje tradicijo nošenja črnine na uradnih portretih

4. april 2017 ob 12:57

Washington - MMC RTV SLO/STA

Bela hiša je v ponedeljek predstavila prvi uradni portret nove ameriške prve dame Melanie Trump, ki pa že deli javnost.

Fotografijo so, kot so sporočili iz urada ameriškega predsednika, posneli v Beli hiši, prav ozadje (zamegljeno okno predsedniške rezidence) pa je zmotilo kritike Trumpovih, češ da spominja na ozadja šolskih portretov. Zlobni jeziki so se obregnili tudi ob samo fotografijo Melanie, ki da je opazno retuširana. Spet drugi so fotografijo, kot navaja AFP, opisali kot "več kot lepo" oz. kot "čudovito".

46-letna prva dama ZDA je na fotografiji, ki jo je posnela "dvorna fotografinja" Trumpovih, Regine Mahaux, oblečena v črn suknjič, na prekrižanih rokah pa se bohotita prstana - na levi zaročni z velikim diamantom (25-karatni), na desni pa skromnejši. "Počaščena sem, da služim v vlogi prve dame in veselim se, da bom služila Američanom v prihodnjih letih," so ob objavi fotografije v Beli hiši navedli Melanijine besede.

Nekatere je po poročanju AFP-ja zmotila tudi navedba, da je bila fotografija posneta v zahodnem delu "zasebne rezidence Trumpovih v Beli hiši", saj se Melania ni preselila v Washington, ko je njen mož Donald Trump januarja prevzel položaj predsednika ZDA, ampak je zaradi sina Barrona, ki obiskuje šolo, ostala v New Yorku do konca šolskega leta.

AFP opozarja še, da so "polemike" spremljale tudi objavo uradnih portretov predhodnic Melanie Trump. Med drugim so kritizirali Michelle Obama leta 2009, ker je nosila obleko brez rokavov in naj bi bila preveč vsakdanja.

T. K. B.