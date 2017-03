Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Člani skupine Black Sabbath so se na pot odpravili lani januarja in obiskali 81 mest po vsem svetu. Turnejo so z dvema razprodanima koncertoma končali v Birminghamu, kjer so leta 1968 tudi ustanovili zasedbo. Foto: EPA Osbourne se je od zasedbe poslovil leta 1979, nadomestil ga je Ronnie James Dio. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uradno: Po 49 letih Black Sabbath odšli v zgodovino

Metalci odigrali zadnji koncert

9. marec 2017 ob 09:01

London - MMC RTV SLO

Člani legendarne metalske zasedbe Black Sabbath so potrdili, da se po 49 letih dokončno poslavljajo od odrov in svojih oboževalcev.

Ikone metala so objavili fotografijo na družbenem omrežju Facebook z oznako #TheEnd (oziroma konec), s katero so potrdili slovo.

Pevec Ozzy Osbourne, kitarist Tony Iommi, baskitarist Geezer Butler in bobnar Bill Ward so na glasbeno prizorišče udarili leta 1970 z albumom, ki so ga preprosto poimenovali Black Sabbath.

Vse do leta 2006 so zamenjali številne člane, nato pa so razpustili skupino. A vse do leta 2011, ko so se podali na novo turnejo. Toda brez Warda. Za bobnarski set se je namesto njega usedel Tommy Clufetos.

V zadnjih 49 letih so Black Sabbath izdali 19 studijskih albumov, med njimi Paranoid, Master of Reallity in Vol 4.. Številne največje uspešnice so zaigrali na svoji zadnji turneji, ki so jo poimenovali End of the Road (oz. konec poti). Kariero pa so končali febuarja na domačem odru v Birminghamu z izvedbo skladbe Paranoid.

