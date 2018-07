Urbana kmetija – s strehe naravnost na prodajne police

Na strehi vrt, spodaj trgovina

4. julij 2018 ob 21:32

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Belgijska trgovska veriga je zagnala projekt Urbana kmetija, s katerim želijo zadovoljiti kupce, ki jih skrbi poreklo ter svežina sadja in zelenjave.

Pridelki sadja in zelenjave na police trgovin prihajajo z vseh koncev sveta, kar veča ponudbo in niža ceno, hkrati pa tudi zmanjšuje nadzor nad kakovostjo ponujenih živil. V belgijskih trgovski verigi Delhaize so zato zagnali poskusni projekt Urbana kmetija (Urban Farm), s katerim želijo zadovoljiti vse večje število kupcev, ki jih skrbi, od kod prihaja sadje in zelenjava, ki ga kupujejo.

V želji, da bi svojim strankam zagotovili kar najbolj sveže sadje in zelenjavo, so se pri belgijskem podjetju odločili, da bodo vrt postavili kar na strehi ene od svojih bruseljskih prodajaln.

Vrt se razteza na 360 kvadratnih metrov veliki strehi, energijo pa dobiva iz sončnih celic in s porabo odvečne toplote, ki nastaja v trgovskem objektu. Ta mestna kmetija, na kateri trenutno gojijo paradižnike, solato in jagode, bo obratovala tudi pozimi, saj je opremljena s toplo gredo. "Produkti so pobrani ob 8. uri zjutraj, uro kasneje pa so že na prodajnih policah," je povedal eden od prodajalcev, zaposlenih v trgovini.

Kmetovanje na strehi sredi mesta seveda predstavlja svojevrsten izziv. Pridelek je zaradi trenutne slabe biotske raznovrstnosti lahka tarča različnih škodljivcev, poleg tega pa morajo mestni kmetovalci ves čas paziti tudi na to, da strehe ne preobremenijo.

Trgovska veriga je za zdaj zagnala eno "urbano farmo", ki trgovino pod sabo zalaga zgolj z manjšim deležem prodajnih artiklov, vendar pa pri Delhaizeju že napovedujejo, da nameravajo prakso izpopolniti in vpeljati tudi v druge trgovine.

