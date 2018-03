Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ločeno naj bi živela že več mesecev. Foto: Reuters Sorodne novice Chris Brown izdal album epskih razsežnosti Dodaj v

Usher in Grace Miguel se po dveh letih zakona razhajata

Par sta bila skoraj deset let

7. marec 2018 ob 09:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenik Usher in njegova žena Grace Miguel sta po skoraj desetih letih razmerja in dveh letih zakona sporočila, da je prišel konec njune skupne poti.

Kot poroča ameriški tabloid US Weekly, sta odločitev javnosti sporočila v ekskluzivni skupni izjavi. "Po dolgem in tehtnem premisleku sva se skupaj odločila, da se razideva," sta zapisala 36-letni glasbenik in 48-letna Miguelova.

"Še vedno ostajava povezana in zelo dobra prijatelja, ki bosta drug drugega vedno podpirala. Najina vzajemna količina ljubezni in spoštovanja pa bo od zdaj naprej le še rasla." Vir blizu para, ki je pred oltar skrivaj stopil septembra 2015, ob tem pojasnjuje, da naj bi ločeno živela že več mesecev.

Usher je Miguelovo zaprosil januarja 2015, istega leta sta se poročila in medene tedne preživela na Kubi. Njuno razmerje pa se je začelo leta 2009, ko se je Usher ločil od prve žene Tameke Foster, s katero ima 10-letnega sina Usherja Raymonda V in 9-letnega sina Naviyda Elyja.

Usher je bil pred časom na tapeti, saj je prenašalec genitalnega herpesa in je svojo diagnozo pogosto zamolčal intimnim partnericam. Leta 2009 se je z eno izmed njih za zaprtimi vrati pogodil in ji za zaprtimi vrati zaradi okužbe plačal 1,1 milijona dolarjev. Ko je del tožbe pricurljal v javnost, se je oglasilo še več žensk, ki so trdile, da jih je pevec okužil z virusom, ena izmed njih pa je vložila tožbo in od njega zahtevala 10 milijonov dolarjev.

SPLIT! Usher & Grace Miguel Divorcing After 10 Years Together https://t.co/EcKgGLOjHR pic.twitter.com/8c8OZndn6C — YBF CHIC (@TheYBF) March 6, 2018

P. B.