Usherja bodo nezaščiteni spolni odnosi drago stali

Neodgovorno ravnanje

24. julij 2017 ob 09:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški glasbeni zvezdnik Usher bo moral globoko seči v denarnico, saj ga je več žensk obtožilo, da jih je med spolnim odnosom okužil s herpesom.

Glasbenik že od leta 2009 ve, da je prenašalec genitalnega herpesa, vendar je to svojim intimnim partnericam prikrival. Njegova odločitev, da diagnozo zamolči, pa bo Usherja očitno močno udarila po denarnici. Pred leti je moral svoji nekdanji partnerici, ker jo je okužil s herpesom, plačati 1,1 milijona dolarjev. Vendar ga to ni izučilo, da ne bi še naprej nadaljeval s tveganim početjem.

Ker sta se z žensko, ki jo je okužil, pogodila za zaprtimi vrati, se ostalim partnericam niti sanjalo ni, da ima pevec spolno prenosljivo bolezen. To so izvedele šele pred kratkim, ko je primer prišel v javnost. Odvetnica Lisa Bloom, ki je zastopala žensko, je razkrila, da se ji je, ko je del tožbe pricurljal v javnost, oglasilo več žensk, ki trdijo, da jih je pevec okužil z virusom. Ena izmed njih je že vložila tožbo in od pevca zahteva 10 milijonov dolarjev. Kot je razbrati iz tožbe, ji pevec pred spolnim odnosom ni povedal, da ima herpes.

"Name se je obrnilo več žensk, ki so po letu 2009 imele s pevcem nezaščiten spolni odnos. Usher jim ni povedal, da ima spolno prenosljivo bolezen, kar ni zgolj nevarno, ampak v nekaterih državah tudi kaznivo," je po poročanju NY Daily News povedala Bloomova. Pojasnila je, da je v nekaterih ameriških državah z zakonom določeno, da mora okužena oseba svoje spolne partnerje obvestiti o bolezni. "Če tega ne storite, vam grozi tožba zaradi malomarnosti. Sodišče pa lahko nato toženemu naloži, da mora povrniti vse stroške zdravljenja in stroške, ki so nastali zaradi bolniške odsotnosti z dela," je pojasnila Bloomova.

Sa. J.