Uspešnice Boba Marleyja že 500 tednov med najpriljubljenejšimi albumi v ZDA

Daljši niz ima le album Pink Floydov

27. december 2017 ob 09:30

New York - MMC RTV SLO, STA

Posthumni album uspešnic Boba Marleyja z naslovom Legend se je na ameriško lestvico najpriljubljenejših albumov uvrščal kar 500 tednov zapored in s tem postavil drugi najdaljši niz.

Album Legend iz leta 1984, na katerem so zbrane največje uspešnice Boba Marleyja in skupine The Wailers, se je na Billboardovo lestvico najpopularnejših albumov prvič uvrstil kmalu po izidu ter se nato nanjo redno uvrščal vse do poletja 1991.

Sledila je sprememba Billboardove politike, po kateri so se na lestvico lahko uvrščali le novejši albumi, kar je Marleyjeve uspešnice za nekaj časa postavilo na stranski tir. To se je spremenilo leta 2009, ko je Billboard preklical omejitev, in album Legend se je nemudoma vrnil na lestvico najpriljubljenejših.

Vrhunec je album po zaslugi spletne prodaje dosegel leta 2014, ko se je povzpel do petega mesta, pretekli teden pa je postavil poseben mejnik, saj se je med najpriljubljenejših 200 albumov v ZDA uvrstil 500. teden zapored. S tem je plošča postavila drugi najdaljši neprekinjeni staž na Billboardovi lestvici albumov. Rekord z 943 zaporednimi tedni na lestvici še vedno prepričljivo drži album The Dark Side of the Moon zasedbe Pink Floyd.

Bilboardova tedenska lestvica priljubljenost albumov meri glede na število prodanih enot, število prodanih posameznih pesmi in njihov pretok s spletnih platform, kot je Spotify. Album Legend je bil od leta 1984 prodan v 15 milijonih izvodov.

M. Z.